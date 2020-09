Radikale Venstre: - Pilen peger på os selv lige nu

79 tidligere og nuværende kvindelige medlemmer af danske partier står nu frem og deler vidnesbyrd om seksuelle krænkelser, der sender chokbølger gennem Danmark.

Blandt vidnesbyrdene, som Politiken bringer, fortæller en kvinde, at hun har oplevet at få en finger stukket op i skridtet af et folketingsmedlem til et landsmøde.

Nogle deler historier, der beretter om overgreb, mens de har sovet eller været berusede.

En skriver, at hun oplevede at en mandlig partifælle puttede stoffer i hendes drink til en fest. Dagen efter vågnede hun op alene i en seng med blå mærker omkring hofterne og underlivet.

Indsamlingen af underskrifter er startet af fire kvinder. Herunder Freja Fokdal og Sigrid Friis, der begge er aktive i Radikale Venstre.

- Nu må vi stoppe med at snakke om det som nogle enkeltstående tilfælde. Det er et kulturelt problem i politik, siger Samira Nawa, der er ligestillingsordfører hos Radikale Venstre.

Tyder på forfejlet demokrati

For knap to uger siden råbte Samira Nawa op om en 'rådden kultur' i dansk politik.

- Politik er en magtkultur. Magt i en meget rå form. Det er magtforhold, ministerposter, hierarkier, alliancer på kryds og tværs. Der er så mange ting på spil. Der er alle ingredienserne til, at der opstår og fastholdes en sexistisk kultur, siger hun.

Ligestillingsordføreren mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, at det her sker blandt politiske magthavere.

- Jeg mener, at det her i sidste ende kommer ned til, om vores demokrati fungerer, eller om det ikke gør, når kvinder i denne grad bliver sat tilbage, siger hun.

Pilen peger på os selv

- To af initiativtagerne til brevet er jo fra Radikale Venstre. Hvad vil I gøre for at rydde op i jeres eget parti?

- Det har vi helt klart en opgave i. Det har alle partier.

Samira Nawa fortæller, at Radikale Venstres ledelse, både på landsplan og i folketingsgruppen, har taget initiativ til at kortlægge og undersøge problemerne i deres eget parti.

- Vi bliver nødt til at starte her, hvis vi skal komme det her til livs.

- Pilen peger på os selv lige nu. Og den peger også på, at vi som moderpartier skal tage hånd om, hvad der foregår i ungdomspartierne.

- Det går ikke, at der kommer unge mennesker med sult på at engagere sig i samfundet, og så er det den her kultur, de møder.

Også Samira Nawas partifælle Sofie Carsten Nielsen er rystet over beretningerne fra de 79 kvinder.

'Jeg kan ikke få luft. Jeg vidste det godt, jeg synes jeg har kæmpet, men jeg er alligevel dybt rystet,' skriver hun på Twitter.

Nu ruller lavinen

Samira Nawa fortæller, at hun, der selv har været i politik, siden hun var 15 år, kan genkende den kultur, der kommer til udtryk i vidnesbyrdene.

- Hvis vi dækker over det, fordi det er svært, når det kommer til os selv og vores egen kultur, så rykker vi os ikke ud af stedet, siger hun.

- Skal kvinder være bange for at blive ansat på Christiansborg?

- Nej, ikke generelt. Men de her vidnesbyrd fortæller jo, at der er kvinder, der har deres gang på Christiansborg om omgås ministre og folketingsmedlemmer, som oplever ting, man ikke burde opleve.

- Men det her er en lavine, der ruller lige nu. Og vi kvinder er trådt sammen, som jeg ikke tror er set før. Det her er på tværs af politiske skel. Det er universelt, og det her bliver forhåbentligt starten på opgøret med det.

Hun tror, at den sexistisk kultur eksisterer i alle lag af medarbejdere på Christiansborg, og hun håber, at låget nu bliver åbnet for alle de problemer, der eksisterer på arbejdspladsen.