Radikale vil til bunds i Morten Østergaards krænkelsessager

Radikale Venstre vil undersøge nye meldinger om krænkelser begået af Morten Østergaard.

Det skriver Sofie Carsten Nielsen på Facebook.

Undersøgelsen skal afdække, hvilke sager der har været, og om de er blevet håndteret efter bogen.

'Jeg vil til bunds i problemerne. Derfor bad jeg i fredags om en redegørelse fra Radikale Venstres sekretariat på Christiansborg. For det er afgørende for mig at vide, om disse sager er blevet håndteret korrekt. Jeg forventer at modtage redegørelsen i løbet af en uge', skriver den nyvalgte partiformand.

Efter et syv timer langt krisemøde med Radikale Venstres folketingsgruppe meddelte Morten Østergaard onsdag sin afgang som leder af partiet. På samme møde blev Sofie Carsten Nielsen valgt som ny formand for partiet.

Det skete efter et kampvalg mod partifællen Martin Lidegaard.

Under mødet kom det frem, at Morten Østergaard havde givet sig selv en påtale i en krænkelsessag mod Lotte Rod, hvor han selv var krænkeren. Håndteringen af sagen kostede ham formandsposten.

Tre nye sager

Efterfølgende har Morten Østergaard i et facebookopslag skrevet, at han er bekendt med tre kvinder, der på et tidspunkt har følt sig udsat for uønsket seksuel kontakt fra ham.

Det er disse sager, der nu skal undersøges.

'I fredags kom det frem, at Morten for flere år siden i fortrolighed af ansatte chefer er blevet gjort opmærksom på tre kvinder, som har følt sig udsat for uønsket seksuel kontakt i festligt lag. Jeg er vred over og ked af sagerne. Vred, fordi vi skal være et parti, hvor man kan komme som medlem, frivillig og ansat uden at blive krænket. Ked af det, fordi der ikke må være nogen, som føler sig svigtet af Radikale Venstre', skriver Sofie Carsten Nielsen.

Undersøgelsen skal afdække 'omfanget og karakteren af seksuel chikane' i Radikale Venstre.

'Den vil omfatte hele vores parti – og også nuværende og tidligere ansatte Jeg vil have klarhed over, hvilke sager der i øvrigt har været, og om de er blevet håndteret korrekt. Sager, der ikke tidligere har været rapporteret, kan også komme for en dag', understreger partilederen.

