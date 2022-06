Radikales Rwanda-pine: - Uacceptabelt

De Radikale kalder regeringens planer om en asyl-lejr i Rwanda for 'uacceptabel'. Men partiets leder vil ikke svare på, om partiet er parat til at droppe regeringsdeltagelse, hvis lejren bliver til noget

De Radikale er ellevilde med, at statsminister Mette Frederiksen har erklæret sig parat til at udvide regeringen med flere partier efter næste valg. For det kunne jo være med de Radikale.

Men samtidig kalder partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, selv samme Mette Frederiksens plan om at sende alle asylansøgere til lejre i Rwanda for 'uacceptabel'.

Spørgsmålet er derfor, om regeringens Rwanda-plan også er så uacceptabel for de Radikale, at de er klar til at droppe regeringsmagten for den.

'Svært at se'

Det forsøgte Ekstra Bladet tirsdag at få partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, til at svare på. Hun har i flere uger - og indtil tirsdag - afvist at svare på det spørgsmål med henvisning til, at det var 'et hypotetisk spørgsmål'.

- Sofie Carsten Nielsen, kan I sidde i en regering, der laver en lejr i Rwanda?

- Vi kan ikke se det der for os, hvor man bryder menneskerettigheder og ikke samarbejder med andre europæiske lande. Det er svært at se for mig.

Uacceptabelt, uacceptabelt, uacceptabelt

- ’Det er svært at se’, ja. Men lad os blive mere konkrete: kan I sidde i en regering, der gør det?

- Det er svært at se for sig, men vi ved jo ikke, hvad det er, der skal laves. Hvis der laves noget med andre europæiske lande, der ikke bryder menneskerettighederne, så er det skide godt. Det, der ligger - som vi ikke ved, hvad er - det er ikke godt. Det, jeg har hørt om, det lyder uacceptabelt, siger hun.

- Og så kan I ikke sidde i regering?

- Det lyder uacceptabelt.

- Ja, men hvad betyder det der ’uacceptabelt’, det er der jo så meget der er. Kan I så ikke sidde i regering?

- Det har jeg svaret dine kolleger på Politiken og Jyllands-Posten på, siger hun med henvisning til et skriftligt citat om, at Rwanda-lejre er 'uacceptable'. Altså det samme udsagn.

'Du har forstået det'

- Ja, det har jeg læst. Og kan I så sidde i regering med Socialdemokratiet, eller kan I ikke?

- Du kan læse det i Politiken. Det er uacceptabelt.

- Og så kan I ikke sidde i regering?

- Jeg tror, du har forstået det, lyder det fra Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale er ikke det eneste af regeringens støttepartier, der ikke vil svare på, om danske lejre i Rwanda kan få dem til enten at vælte regeringen eller droppe regeringsdeltagelse.

Det samme har både Enhedslisten og SF tidligere afvist at gøre ligeledes med den begrundelse, at det er 'et hypotetisk spørgsmål'.

