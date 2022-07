Radikalt pres vokser: Udskriv valg, Mette

Forud for pressemøde med statsministeren har endnu en radikal folketingskandidat meldt ud, at Mette Frederiksen bør udskrive folketingsvalg

Mette Frederiksen skal udskrive folketingsvalg til afholdelse efter sommerferien.

Sådan lyder opfordringen fra Radikale Venstres folketingskandidat, tidligere folketingsmedlem Carolina Magdalene Maier forud for statsministerens pressemøde kl. 10.00:

- Mit drømmescenarie vil nok være, at hun siger: 'Jeg kan se, jeg har fået alvorlig kritik. Den er så alvorlig, at det kan jeg ikke leve med, så jeg må spørge vælgerne, om de stadig har tillid til mig som statsminister. Og så bør hun udskrive et valg til efter sommerferien, lyder det fra Carolina Magdalene Maier, som torsdag var med i DR2's Debatten.

- Jeg var overrasket over, hvor hård kritikken er fra kommissione i dag. Det hænger særligt sammen med, at den proces der er blevet kørt, hvor man undlader at inddrage sit fagministerium. Hele den her ide med at skubbe ressortministerierne væk fra sig. Det har vi set i stigende grad henover hendes regeringsperiode. Det er ikke en statsminister eller et demokrati værdigt.

- Derfor synes, danskerne skal have lov til at tage stilling til, om det er den regeringsførelse vi vil have.

Mere pres

Dermed lægger Carolina Magdalene Maier yderligere pres fra partiets bagland på den radikale folketingsgruppe, som har givet sig selv læsepause.

I går meldte partiets tidligere udviklingsminister, Christian Friis Bach, ud at også han ser behov for at gå videre med sagen.

Han stiller spørgsmålstegn ved, at man kan fralægge sig ansvaret ved ikke at være vidende om, hvorvidt ens handlinger er ulovlige.

Christian Friis Bach gik af som minister i 2013, fordi det kom frem, at han havde deltaget på et møde, hvor rejseregler, der tillod Lars Løkke Rasmussen at flyve på første klasse som GGGI-formand, havde været vendt. Friis Bach havde dog ikke reageret på mødet og valgte derfor at trække sig.

Friis Bach blev for nyligt valgt som spidskandidat for de radikale i Nordjylland.

Også Radikal Ungdom og en tidligere landsformand har meldt ud, at der der bør komme en advokatvurdering af Minkkommissionens rapport, der kan være første skridt på vej mod en rigsretssag.

