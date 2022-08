Radikalt skyggespil

De radikale er i øjeblikket et stadigt snurrende lykkehjul, og om det stopper ud for rød eller blå bliver først afgjort, når Sofie Carsten Nielsen dropper drømmene og tyr til realpolitik

Med truslen om at vælte regeringen efter 4. oktober har de radikale sat ild til dansk politik. Det virker ikke, som om pyromanerne har haft nogen grundig gennemtænkt plan, men mere har leget lidt løst med tændstikkerne.

Hvis det handlede om, at R ville af med regeringen hurtigst muligt, kunne de have brændt hytten ned for uger siden. Folketinget kan nemlig indkaldes, hvis to femtedele af medlemmerne forlanger det, og det krav kunne let opfyldes.

Men de radikale havde ingen hast og derfor satte man den 4. oktober - den dag Folketinget officielt skal åbnes i henhold til Grundloven - som skæringspunkt.

Hvad de radikale præcist har tænkt sig, hvis Mette Frederiksen intet foretager sig, er uvist. Vi må gå ud fra, partiet formulerer en tekst, som forlanger regeringens afgang.

Dertil når vi næppe. Mette Frederiksen udskriver selv valget og så har de radikale en måned til at forklare, hvorfor de den ene dag vil vælte Frederiksen og derefter den næste dag gerne vil sidde i regering med hende.

For den radikale Sofie Carsten Nielsen ser denne særprægede strategi risikabel ud. R står ikke ligefrem til noget stort valg og hendes muligheder for at vælge mellem rødt og blåt er stærkt begrænsede.

I Tv-programmet ’Lippert’ blev Nielsen hårdt udfordret: ’Er de radikale stadig et midterparti?’, blev hun spurgt og svarede ’i princippet ja’. Selv om partiet - med en Venstremands lidt flabede ordvalg - har brugt ’30 år som gødning på socialismens ager’.

Jooo, de radikale betragter vist nok sig selv som et midterparti, men når det kommer til mulighederne for et regeringssamarbejde med V og K, var den radikale leders svar ude i tågerne.

Arkivfoto: Jens Dresling

For ’i princippet' kan man godt forestille sig de radikale sammen med V og K, men det hele ’afhænger af politikken’. Og det svar blev stort set givet på samtlige spørgsmål.

De radikale har altså en forestilling om, at de kan vælge frit mellem Mette Frederiksen på den ene side og Pape eller Ellemann på den anden afhængig af, hvor langt de kan presse dem til at føre radikal politik.

Mette Frederiksens klare overvejelse i 2019, da hun sendte R udenfor døren, var, at R bar hovedansvaret for et utåleligt samarbejde under Thorning-regeringen ved at presse S alt for langt til højre i den økonomiske politik og alt for langt til venstre i værdipolitikken (flygtninge).

Det kostede S butikken.

På det punkt har Frederiksen ikke ændret opfattelse. Derfor vil forhandlingerne om regeringsdannelsen efter det kommende valg blive enormt svære, hvis der er rødt flertal med R.

Mette Frederiksen vil helst køre videre med sin et-parti-regering. De radikale vil ’have åbnet’ for regeringsførelsen, hvilket oversat til klartekst betyder, at de radikale vil have ministerposter.

Men hvis Mettes svar er nej, hvem kan de radikale så pege på? I det radikale bagland er Inger Støjberg i dag Den store Bukke Bruse.

Tanken om et samarbejde til blå side baseret ikke bare på DF, NB, men også Støjberg er utålelig for de radikale. Og da hverken Pape eller Ellemann kan undvære støtte fra Inger plus Vermund og Messerschmidt, så er de radikale ikke meget værd.

Hertil kommer, at både V og K anser R under Sofie Carsten Nielsen som et utroværdigt parti. Hun foregiver, at R både kan med rød og blå, men når det skal omsættes i politiske realiteter, er det et fupnummer.

Lars Løkke sagde meget ligeud: ’De radikale er i dag et rødt parti’. Også selv om han og R begge arbejder for en regering over midten.

Da Ellemann forsøgte at spille smart i rullekrave og hvide sneakers sammen med Morten Østergaard, raslede V ned i målingerne. Her fik Venstres nye leder sin første helt store blodtud, som han ikke er kommet sig over endnu.

Derefter afskrev han R og Pape har gjort det samme. Selv om de blå skal bruge 90 mandater, valgte Pape ikke at spekulere i mulig radikal støtte, da han annoncerede sit kandidatur som statsminister.

Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

I ’Lippert'-interviewet præsterede Sofie Carsten Nielsen en omgang skyggespil, som må have efterladt vælgerne i reel usikkerhed om, hvad de radikale egentlig vil.

Hun ville da ikke afvise at sidde i regering med V og K og med Inger som parlamentarisk grundlag, men mener bestemt ikke Støjberg kan blive minister. Det er jo et luftkastel.

Hvordan tror Nielsen egentlig den model kan omsættes til realpolitik? Har hun overset, Messerschmidt og Vermund står klar med et mistillidsvotum, hvis V og K bare drømmer om at hente de radikale indenfor.

Tilbage har de radikale kun sig selv, S og SF. ’Teknisk set har vi væltet regeringen’, sagde den radikale næstformand, Andreas Steenberg.

Hvilket er forkert, Regeringen er ikke væltet og Mette Frederiksen har end ikke bebudet regeringens afgang efter et valg, medmindre hun tvinges.

Så indtil videre må R fortsætte med et skyggespil med begrænset publikum.

