Radio24syv stiller knap 70 spørgsmål til tabt dab-udbud

Radio24syv har stillet knap 70 spørgsmål til Radio- og tv-nævnet om det udbud om at drive en dab-kanal, som radio Loud vandt i sidste uge foran Radio24syv og DK4 Radio.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Radio24syv.

Radio24syv stiller blandt andet spørgsmål til vurderingen af radio Louds budget og ledelsesmæssige kompetencer.

Derudover ønsker Radio24syv at vide, om der har været nogen politisk involvering i behandlingen af sagen - herunder om kulturministeren og dennes rådgiver har været i dialog med nævnet.

Frem til tirsdag klokken 12 har de tre radiokanaler, der lagde billet ind på at vinde udbuddet, kunnet stille spørgsmål til Radio- og tv-nævnet om afgørelsen.

DK4 Radio har stillet ti spørgsmål. Et af dem går på, hvorfor nævnet ikke har hentet bistand udefra, til at vurdere om ansøgerne havde kompetencer til at drive en radiokanal.

Radio Loud oplyser, at kanalen også har stillet spørgsmål til Radio- og tv-nævnet.

Det var især økonomien, der endte med at gøre forskellen for radio Loud og Radio24syv.

Der var 280 millioner kroner at søge om i udbuddet. Radio24syv havde søgt om det fulde beløb.

Radio Loud havde ansøgt om færre penge, og udbuddet var skruet sådan sammen, at man blev bedømt bedre for at søge om et lavere beløb.

Radio24syv stiller spørgsmål ved den beregningsmetode, som er brugt til at vurdere ansøgningerne.

Radio Loud blev dog også vurderet højere end Radio24syv på de programplaner, der var en del af ansøgningen, og det har Radio24syv også stillet spørgsmål til.

I Folketinget har der været kritik af, at radio Loud har vundet udbuddet om at drive den landsdækkende dab-kanal med et bud, hvor der er lagt op til at dække 82 procent af landet geografisk.

I forhold til udbudsmaterialet er det efter bogen, men Radio24syv stiller spørgsmål til, hvordan definitionen for landsdækkende er endt der.

Radio- og tv-nævnet vil besvare spørgsmålene inden fredag klokken 12. De vil blive offentliggjort.

Jakob Kvist, der er udpeget til at være direktør for Radio24syv fra 1. november, håber, at svarene fra Radio- og tv-nævnet kan kaste lys over udbudsprocessen.

- Vi håber på en opklaring, og så håber vi på en proces, der forhåbentlig munder ud i et nyt udbud, siger han.

Enhedslisten har foreslået at finde en midlertidig finansiering for Radio24syv, indtil der ligger en endelig afgørelse, men det forslag siger Jakob Kvist nej tak til.

Radio24syv lukker og slukker efter planen torsdag klokken 23.59.

Radio Loud begynder efter planen at sende fra 1. april 2020.