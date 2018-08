Ræverøde Skipper vil også være statsminister

Det vrimler efterhånden med statsministerkandidater på Christiansborg.

Først meldte Alternativets Uffe Elbæk sig på banen som det tredje bud på en statsminister udover Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S). Nu vil også Enhedslisten indtage Statsministeriet. Det skriver Jyllands-Posten.

- Vores førsteprioritet er klart at danne en grøn, socialt progressiv regering til venstre for Socialdemokratiet. Det er det, vi går efter, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) til avisen.

Og den ræverøde socialist er klar til selv at sætte sig på statsministertaburetten.

- Det er jo en naturlig konsekvens, siger Pernille Skipper.

Ifølge Enhedslistens frontfigur er det særligt i et scenarie, hvor de tre rød-grønne partier, Enhedslisten, SF og Alternativet, ender med flere mandater end Socialdemokratiet efter et valg, at Pernille Skipper for alvor vil gå efter at danne en regering med sig selv som statsminister.

Dronninge-kaos

Skippers udmelding kan potentielt udløse et virvar af dronningerunder, hvis der ikke tegner sig et klart flertal efter valget.

Men ender det, som målingerne i øjeblikket spår, skal der et ryk til, før Enhedslistens udmelding kan blive sat på prøve.

Ifølge det seneste vægtede gennemsnit af målingerne hos Berlingske Barometer står de tre partier til samlet 19,9 pct. af stemmerne. Socialdemokratiet er mere end fem procentpoint foran med 25,5 pct. af stemmerne.

Og Skipper erkender da også selv, at statsministertitlen ikke er lige om hjørnet.

- Hvis det bliver som målingerne står nu, så er det ikke perspektivet. Så vil vi være nødt til at gå efter den statsministerkandidat, der giver Enhedslisten mest mulig indflydelse for vores mandater, og det vil formentligt være Mette Frederiksen (S), siger Pernille Skipper til Jyllands-Posten.

Enhedslistens melding kommer kun få måneder, efter Alternativets leder, Uffe Elbæk, meldte sig på banen som statsministerkandidat.

Udmeldingen fra det grønne parti har givet Elbæk og co. tonsvis af taletid i medierne. Senest i dag, hvor partiet lister deres bud på 15 nye, grønne ministerier op i Politken.

