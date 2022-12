Ramasjang i retten: Slagter Messerschmidt

Martin Henriksen afviser at ville tage hævn over Morten Messerschmidt. Der var ikke nogen Meld-konference i Skagen, siger han

Den tidligere hardhitter for Dansk Folkeparti Martin Henriksen har aldrig næret stor veneration for Morten Messerschmidt.

Så det faktum, at hans forklaring i Retten på Frederiksberg ikke er DF-formanden venligt stemt, er ingen overraskelse.

Men nedsablingen af Morten Messerschmidts udlægning af sommergruppemødet i Skagen 2015 er alligevel påfaldende. Også fordi Martin Henriksen endte i en direkte infight med Morten Messerschmidts forsvarer.

Morten Henriksen, der ikke længere er medlem af DF, afviste fuldstændig, at der var en Meld-konference på sommergruppemødet tirsdag 4. august 2015.

- Det var et sommergruppemøde. Hvis vi skal lege med tanken om en konference, og det kan jeg forstå, vi gør her, så havde der vel også været en sundhedspolitisk konference, når vi har diskuteret sundhedspolitik andre år, siger Martin Henriksen

Annonce:

- Så var det et almindeligt sommergruppemøde? spurgte anklageren.

- Det var det efter min opfattelse.

Martin Henriksen sad på daværende tidspunkt i gruppebestyrelsen. Men han husker ikke at have været inde over planlægningen af sommergruppemødets udformning.

Henriksen taler med pressen efter sin vidneforklaring. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Endeløs række

Tanken om, at der var en EU-konference, finder han vel nærmest latterlig.

- Man skal gøre op med sig selv, om Danske Folkepartis sommergruppemøder over årene har været en endeløs række af konferencer om forskellige emner.

- Hvis jeg havde opfattelsen af, at der var et EU-seminar, ville jeg med glæde oplyse det. Men det var et almindeligt sommergruppemøde. Vi fik i øvrigt en orientering om, hvad der skete i EU hvert år på sommergruppemøderne, forklarede han.

Martin Henriksen blev i anden halvdel af sin vidneforklaring stillet spørgsmål af Morten Messerschmidts forsvarer.

Annonce:

På et tidspunkt blev der boret i en længere liste over udgifter, som Meld har betalt for Dansk Folkeparti, som Anders Vistisen udarbejdede i efteråret 2016, da sagen begyndte at rulle i medierne.

Forsvareren ville vide, om Martin Henriksen qua sin plads i gruppebestyrelsen reelt ikke har sagt god for udgiften til sommergruppemødet, fordi han formentlig havde set listen.

Martin Henriksen kunne ikke huske om han havde set liste, og blev derfor ganske fortørnet, da forsvareren blev ved med at spørge til det.

Henriksen agurk

- Du kan da ikke sidde og spørge mig om noget, du ikke ved noget om.

- Du må stille mig spørgsmål om noget, du har faktuel viden om. Ellers er det useriøst, lyder det fra Henriksen.

Retsformanden brød ind i mundhuggeriet til Martin Henriksens fordel.

- Jeg synes ikke, det spørgsmål kan besvares ud fra de forudsætninger, Martin Henriksen har på nuværende tidspunkt, siger han, og derefter gik forsvareren videre.

Ikke hævn

Inden Martin Henriksen forlod retten, havde han brug for at sige, at hans forklaringer ikke skyldtes had til Morten Messerschmidt.

Annonce:

- Jeg hader ikke nogen mennesker.

- Hvis jeg skulle have gjort livet besværligt, så havde jeg sagt under valgkampen, at jeg var indkaldt her. Det kunne man gøre på mange forskellige måder.

- Jeg er kommet her i dag, fordi jeg er blevet bedt om det, sagde han blandt andet.

Du kan læse, hvordan det gik, da Pia Kjærsgaard var i retten tidligere i dag her.

Morten Messerschmidt er tiltalt for EU-svig for godt 98.000 kroner og dokumentfalsk. Han nægter sig skyldig. Der ventes at falde dom umiddelbart inden jul.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om retssagen i ugens 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app