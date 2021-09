Ramt af Arne-kaos: - Det gør mig bitter og ked af det

- Jeg ved ikke, hvad de forventer. Skal jeg ud at finde gamle kunder, der kan huske mig?

John Jessen er frustreret over den behandling, han har fået efter sin ansøgning om Arne-pension. Han er en af de danskere, som Ekstra Bladet har været i kontakt med, der mangler afgørende anciennitet for at få tildelt Arne-pension.

Den 64-årige tidligere salgsassistent mangler at dokumentere de tre år af sit lange arbejdsliv, hvor han var i lære, for at blive tildelt Arne-pension.

Der er opstået kaos omkring en af regeringens største mærkesag, den såkaldte Arne-pension. Ekstra Bladet har talt med flere personer, der er endt i er rent papir-helvede, fordi de mangler afgørende dokumentation for at blive tildelt tidlig-pension. Det er indbetalinger til den lovpligtige pensionsordning ATP, der bliver brugt som rettesnor for tildelingen af Arne-pension. Men registreringsmåden er fyldt med fejl. For eksempel blev lærlinge først omfattet af ATP i 1977. Alle lærlinge- og elev-perioder før er ikke registreret i ATP. Selvstændige, der ikke selv har betalt til ATP, er heller ikke registreret. Hvis man ikke kan dokumentere sin tid på arbejdsmarkedet igennem ATP, forventes det, at man selv finder andre former for beviser - det kan være gamle lønsedler eller et gammelt svendebreve. Op til et års ventetid Hvis man ikke selv ligger inde med gamle dokumenter, så kan sidste chance være hos Rigsarkivet, hvor man eksempelvis kan søge indsigt i gamle skatteregistre. Indtil videre har Rigsarkivet modtaget et godt stykke over 1000 ansøgninger, der knytter sig til Arne-pensionen. Ventetiden er 9-12 måneder.

Lige nu er John Jessen ledig. Han oplever, at han ikke bliver valgt til jobs på grund af sin alder. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Indbetalinger til ATP bruges som rettesnor for tildelingen af Arne-pension, men lærlinge blev først omfattet af ATP-ordningen i 1977. Derfor skal John dokumentere de tre år på anden vis.

Hvis han ikke kan det, må han udskyde pensionen et år, indtil 1. januar 2023

Problemet er, at han i dag hverken har sit svendebrev eller en gammel lønseddel, der kan fungere som dokumentation.

Dokumentation godkendes ikke

- I al den tid, hvor jeg var i lære, boede jeg på førstesalen i samme bygning som købmandsforretningen. Der findes dokumentation for, at jeg har boet der, og dokumentation for, at der har ligget en forretning i samme periode, men det godtager man ikke, siger John Jessen.

Han har nu søgt indsigt i egne dokumenter ved Rigsarkivet.

Udsigten til et års ventetid har efterladt John Jessen i ingenmandsland.

- Nu bliver jeg nødt til at vente indtil 2023. Det gør mig bitter og ked af det. Jeg går jo og lægger planer for min alderdom, men jeg ved ikke, hvad jeg har at gøre med økonomisk. Det er en skandale.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Hummelgaard (S) til det Arne-kaos, der har ramt John og andre.

Er du selv endt i Arne-kaos, og vil du fortælle om det til Ekstra Bladet, så kan du kontakte journalisten her.

