Ramt af Mette F’s corona-plan: Nu vil de kompenseres

Statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes hold af ministre bliver mødt af hårde krav fra erhvervslivet og lønmodtagerorganisationerne, der er inviteret til møde i morgen i Statsministeriet.

Stridsemnet er coronavirussen, som allerede har kostet dyrt for mange af landets virksomheder, ligesom lønmodtagere frygter for deres job, hvis en epidemi bryder ud.

Blandt de inviterede er Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation og dens 1,4 million medlemmer.

Hun siger i en kort udtalelse til Ekstra Bladet, at hun vil understrege lønmodtagere krav på løn, hvis de kommer i karantæne.

- Jeg forventer, at lønmodtagere, der i øvrigt overhoveder myndighedernes anbefalinger, holdes økonomisk skadesløse i forbindelse med eventuelle karantæner vedrørende coronavirus, siger hun.

Hårdt ramt

I Dansk Erhverv fastslår organisationens administrerende direktør, Brian Mikkelsen, at danske virksomheder skal kompenseres økonomisk og med hjælpepakker i forbindelse med myndighedernes anbefalinger.

- En del af erhvervslivet er allerede hårdt ramt af for eksempel aflysninger. Vi forventer gode drøftelser, der munder ud i, at vi får trukket i de rigtige håndtag, så de ramte virksomheder får en god og hurtig hjælp.

- Vi har en række forslag med til mødet, og vi ser frem til både diskussionerne og resultaterne, siger han.

Særligt oplevelsessektoren plages af Mette Frederiksens opfordring til, at arrangører bør aflyse alle arrangementer med over 1000 mennesker.

For eksempel oplyser Divisionsforeningen, at alle fodboldkampe i den kommende runde i både Superligaen og 1. division afvikles uden tilskuere, ligesom lørdagens Melodi Grand Prix blev afholdt uden tilskuere.

Ligeledes lider luftfartsindustrien så massive tab, at de beskrives som en krise.

Længere frister

Kent Damsgaard, der er direktør i Dansk Industri, fortæller, at han vil sikre sig, at myndighederne, regeringen og erhvervslivet har en fælles forståelse for corona-epidemiens konsekvenser for dansk erhvervsliv.

Derudover vil han - ligesom Brian Mikkelsen - kræve økonomisk kompensation til virksomheder.

- Vi skal have iværksat nogle konkrete hjælpeinitiativer til virksomheder, der er hårdt ramt, for eksempel luftfart og oplevelsessektoren. Det skal være konkrete branchetiltag, der skal afhjælpe disse virksomheder.

- Samtidig skal vi se, hvad vi kan gøre for vores mange små virksomheder, der eksempelvis bliver ramt, fordi de ikke kan sende medarbejdere til udlandet, eller fordi medarbejdere er i karantæne, siger Kent Damsgaard.

Han lufter ideen om at give de små virksomheder længere frister på indbetalinger af moms, så de sikre likviditet, hvis bliver ramt på pengepungen af coronasmitten.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har allerede lagt op til en ordning, der sikrer kompensation til virksomheder, der lider under myndighedernes corona-anbefalinger.