Ramt af Mettes sparekniv: Vi har brug for hjælp

Regeringen lover at hjælpe danskere, der er kommet i klemme på grund af Mette Frederiksens reformer. To af de ramte fortæller, hvor der skal tages fat

Tusinder af danskere lider under de sparereformer af bl.a. førtidspension og sygedagpenge, som Mette Frederiksen (S) gennemførte, da hun var beskæftigelsesminister.

Derfor skal der gøres noget ved problemerne hurtigst muligt.

Sådan lyder opråbet fra to af de danskere, der er blevet ramt af Mette Frederiksens sparekniv.

Herunder kommer Michelle Maack, der ikke kan få førtidspension trods kronisk og livstruende diarré, og Brian Bergmann, der har en hjernebyld og er ramt af sygedagpengereformen, med deres råb om hjælp til den nye regering.

De to reform-ramte danskere peger på, hvor det er allervigtigst, at den nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, tager fat.

Håb forude

Der er håb forude for Michelle og Brian og de mange andre syge danskere, der er blev ramt af Mette Frederiksens reformer.

I det såkaldte forståelsespapir, som Socialdemokratiet har forhandlet på plads med de radikale, SF og Enhedslisten, står der sort på hvidt, at regeringen skal tage initiativ til 'en kritisk gennemgang' af de pågældende reformer.

'Målet skal være at rette op på de dele af reformerne, som desværre har medført, at mennesker er kommet i klemme i systemet,' lyder det i papiret.

Enormt presserende

Hos regeringens støtteparti Enhedslisten mener beskæftigelsesordfører Victoria Velásquez, at dette arbejde haster.

- Det er enormt presserende. Vi ser, at mennesker dør i systemet lige nu. Der er blevet evalueret i rigtig lang tid, så derfor er det vigtigt for os, at der kommer til at ske noget.

- Alle eksemplerne, der kommer på bordet, viser, at der, brug for, at vi handler nu, siger hun.

Alvorligt i klemme

Fungerende politisk ordfører for SF Kirsten Normann Andersen mener også, det er på tide, at der bliver kigget kritisk på reglerne.

- Jeg anerkender i den grad, at der er nogle mennesker, som er kommet alvorligt i klemme af forskellige årsager.

- Det er en rigtig god idé at se på, hvad der bunder i kommunernes stramme økonomi og forsøge at finde den billigste løsning, og hvad der bunder i en lovgivning, der trænger til at blive revideret, siger hun.

Det betyder Mettes reformer Sygedagpengereformen skar sygedagpengeperioden fra 52 til 22 uger og sendte hver fjerde syge i et såkaldt jobafklaringsforløb, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp. Førtidspensionsreformen bestemte, at unge under 40 år som udgangspunkt ikke skal tildeles førtidspension, men i stedet skal være i ressourceforløb, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp.

Brian Bergmann er sygemeldt med en hjernebyld. Han oplever dokumentationskrav, jobprøvninger og dårlig økonomi i sygedagpengesystemet. Foto: Ernst van Norde

- Syge skal ikke være på kontanthjælp

Brian Bergmann på 49 år lider af en hjernebyld, der har gjort ham uarbejdsdygtig på ubestemt tid. I hans møde med sygdagpengesystemet er han stødt på både dokumentationshelvede, dårlig økonomi og jobprøvninger.

- Syge bør ikke være på kontanthjælp, uanset om det er reel kontanthjælp eller en ydelse, der svarer til det, siger Brian Bergmann.

På baggrund af sygedagpengereformen sendes hver fjerde syge nemlig i et jobafklaringsforløb, hvor ydelsen er noget lavere end sygedagpengene og svarer til kontanthjælp.

- Vi taler om helt almindelige mennesker, der kommer fra en almindelig lønindkomst. De bør ikke straffes økonomisk, som om de ikke vil arbejde.

- Politikerne siger jo selv, at kontanthjælpen er så lav, fordi det ikke skal kunne betale sig at lade vær med at arbejde - men det er jo ikke med vilje, at man bliver syg.

Hans håb er, at ministeren vil arbejde for at få en højere ydelse i de såkaldte 'jobafklaringsforløb', eller gør det nemmere for folk at fortsætte på almindelige sygedagpenge.

Michelle Maack kan ikke få førtidspension trods kronisk og livstruende diarré. Foto: Per Rasmussen

Michelle: - Staf kommunerne

Michelle Maack på 33 år lider af en kronisk og livstruende diarré. Selvom lægerne mener, at det er livsfarligt for hende at arbejde, har hun fået afslag på førtidspension, fordi kommunen mener, at hun skal i virksomhedspraktik.

- Det er forfærdeligt. Jeg vil sindssygt gerne arbejde, men det kan jeg ikke.

Michelle Maack synes, at den nye beskæftigelsesminister skal præcisere lovgivningen på førtidspensionsområdet. Hun mener nemlig, at der er for stor forskel på, hvordan kommunerne tildeler førtidspension.

- Lige nu er det et spørgsmål om, hvor man bor. Jeg kender folk med samme diagnose som mig, som har fået førtidspension uden problemer.

- Hvis det er nemt at tolke en lovgivning, er det klart, at nogle kommuner vil misbruge og udnytte det til at spare penge, siger hun.

Derudover mener Michelle Maack, at den nye minister bør se på muligheden for at sanktionere kommuner, der konsekvent ikke følger lovgivningen.

- Kommunerne kan bare høvle videre, uanset hvor mange sager de taber i Ankestyrelsen. Et hak i tuden kunne måske få dem til at rette ind.

- I mit tilfælde har jeg vundet i ankestyrelsen, og lægerne fraråder, at jeg arbejder på grund af livsfare. Alligevel bliver jeg fastholdt i en forkert kasse, fordi det ingen konsekvenser har.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard lover, at han vil lytte til de berørte borgere, når reglerne for førtidspension og sygedagpenge skal laves om. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Ny minister: Vi lytter til de berørte borgere

- Jeg kan ikke gå ind i hverken Michelles eller Brians konkrete sager. Men jeg kan sige, at nogle af de ting, de siger, også er noget af det, vi hører andre steder. Vi går i gang med at samle erfaringer ind.

Sådan lyder det fra den nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), da Ekstra Bladet præsenterer ham for Michelle Maacks og Brian Bergmanns ønsker.

I det hele taget kan ministeren ikke på nuværende tidspunkt udpege, hvordan han vil ændre reglerne for førtidspension og sygedagpenge.

Han forklarer:

- Vi lytter meget til erfaringerne fra de berørte borgere, men også til kommunerne, som vi skal have en tæt dialog med omkring det her. Jeg tror ikke, at der er nogen ansvarlige politikere i kommunerne, som har et mål om, at det skal være så frygteligt for borgerne, som muligt.

- Lovgivningen er gennemført af din nuværende formand og statsminister. Hvad tænker du om det?

- Min nuværende formand og statsminister har selv sagt, at der er et stort grundlag for at gå den igennem kritisk. Vi, der i sin tid var med til at indføre det, har et særligt stort ansvar for, at lovgivningen bliver indrettet på en ordentlig måde. Statsministeren har sagt flere gange, at den måde, hvor noget af lovgivningen er blevet ført ud i livet, aldrig var tanken. Hun har personligt givet mig den opgave, at vi skal rette op på de her reformer, så færre mennesker kommer i klemme.

- Mange har levet med de her reformer i årevis og har været frustrerede over det. Er I ikke sent ude?

- Når man indfører lovgivning, skal der gå noget tid, før man har samlet nok erfaringer sammen til at kunne se, at et problem går igen. Hvor det ikke bare handler om, at en kommune har fortolket det på en bestemt måde, eller en sagsbehandler ikke har været grundig nok.

- Vi er nået til et sted, hvor det har eksisteret i nok år til, at vi kan se bestemte steder i lovgivningen, hvor der er problemer. Nu er der et grundlag for at ændre det.

- Hvornår vil I begynde at ændre regler?

- Så hurtigt som muligt. Det her er højt prioriteret fra regeringens side.