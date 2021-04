Rane gav museums-millioner: Venskab bygget på skattekroner

Ved du noget? Kontakt journalisten her via mail eller sms 1224 (alm. sms-takst)

Rigtige venner kan ej købes for penge.

Men man kan godt blive gode venner, efter man har forgyldt deres forretning med over en million skattekroner på få måneder.

Sådan lyder forklaringen i hvert fald fra direktøren for Nationalmuseet, Rane Willerslev, efter Ekstra Bladet i dag kan afsløre, at den folkekære museums-chef har stået i spidsen for at give endog meget store ordrer til journalisten og reklamemanden Michael Jeppesen.

Helt uden brug af udbud eller konkurrerende priser, som reglerne ellers kræver ifølge udbudsekspert.

Jeppesens eventbureau, MUST, fik således på ganske få måneder omkring årsskiftet 2017-2018 flere store opgaver hos Nationalmuseet til en samlet værdi på over 1,1 mio. kroner.

Det viser flere aktindsigter i Nationalmuseets og MUSTs samarbejde, som Ekstra Bladet har modtaget.

Ingen andre priser

Intet af MUST's arbejde blev sendt i udbud. Museet udarbejdede blot nogle notater, hvor de beskrev, at der var foretaget en afdækning af markedet.

Men der blev aldrig indhentet så meget som én konkurrerende pris.

Det strider med Kulturministeriets stramme retningslinjer, der kræver, at kulturinstitutioner skal indhente to-tre andre tilbud, hvis en opgave er mere end 100.000 kroner værd.

Rane Willerslev (th.) og Michael Jeppesen (tv.) optrådte sammen i dokumentaren 'Ranes Museum'. Her er de under et seminar på Hven, som Jeppesen tjente gode penge på. Foto: DR

Spottet på Folkemødet

Det skattefinansierede museum har aldrig før brugt MUST eller Michael Jeppesen til opgaver.

Men det ændrede sig brat i 2017, da Rane Willerslev - til manges overraskelse - blev udnævnt som direktør af daværende kulturminister Mette Bock (LA).

Straks blev det ifølge Ekstra Bladets oplysninger af flere på Nationalmuseet bemærket, hvordan Rane Willerslev og Michael Jeppesen plejede social omgang på Folkemødet på Bornholm i 2017.

Kort tid herefter blev MUST og Michael Jeppesen inviteret til at udvikle en børnestrategi samt to store seminarer for museets nyudnævnte direktør, uden at ét eneste alternativt tilbud blev indhentet.

MUST fik således uden at blive åndet i nakken lov til at udvikle en meget omtalt 'kedsomhedsknap, hvor børn og barnlige sjæle på udvalgte steder på Nationalmuseet kan trykke på en knap, hvorefter der sket uventede ting i udstillingen.

Ideen og opgaveløsningen fik Michael Jeppesen 475.000 kroner for ekskl. moms.

Først venner bagefter

Rane Willerslev afviser blankt over for Ekstra Bladet, at han har givet Michael Jeppesen en vennetjeneste.

De to er først blevet bekendte og venner, efter kontrakterne om de mange hundrede tusinde kroner blev indgået, lyder forklaringen fra den populære museumsmand.

Vingummi på Hven Nærmest samtidig med opgaven om at udvikle Nationalmuseets kedsomhedsknap modtog Michael Jeppesen en anden stor ordre af Rane Willerslev og co.: To seminarer på den svenske ø Hven i Øresund. Her skulle Nationalmuseets medarbejdere og kustoder støves af og lære af 'hooke' deres gæster og få dem 'på krogen' med spændende formidling. For seminarerne endte Michael Jeppesens firma med at modtage over 500.000 før moms - lige over grænsen for, hvornår opgaver skal sendes i EU-pligtigt udbud. Og langt over de interne tærskler i Nationalmuseet, der kræver alt over 100.000 prøvet af ved mindst to-tre forskellige bud. For den halve million havde Michael Jeppesen blandt andet taget en dåse torskerogn og vingummibamser med i brune papirsposer, som han gav til medarbejdere, der skulle formidle en historie om madvarerne. Vis mere Vis mindre

Rane: - Ham skulle vi hive ind

Ekstra Bladet traf i denne uge Rane Willerslev under stor fanfare på Kronborg slot. Det skete, netop som han havde fyret en af Helsingør-slottets kanoner af som led i åbningen af udstillingen 'Kongerækken' udviklet af blandt andre Ekstra Bladets modediktator, Jim Lyngvild.

Der blev dog ikke mulighed for at tale med Rane Willerslev i mere end fem minutter om samarbejdet med Michael Jeppesen, før han blev trukket til side af sin pressemedarbejder.

Artiklen fortsætter under billedet...

Willerslev og Jeppesen har også optrådt sammen i DR-dokumentaren 'Hvad var planen, Rossen?', hvor de laver bålmad på Amager Fælled sammen med Mette Frederiksens tidligere stabschef, Martin Rossen. Foto: DR

- Hvorfor fik Michael Jeppesen opgaver for over en million på ganske få måneder, uden man overhovedet tjekkede andre priser?

- Den million er strukket ud over flere opgaver, så beløbsgrænsen for hver enkelt opgave ligger under udbudsgrænsen. Men en af de måder, man kan tjekke andre, det er ved at spørge internt i organisationen: 'Er der andre, der kan løse det her? Og hvad vil prisen blive?' Det har vi også gjort. Altså, diskuteret det internt. Vi kom frem til, at vi havde størst tillid til Michael Jeppesen.

- Men hvordan kan man tjekke eksterne priser ved bare at spørge internt?

- Jamen fordi sådan et sted som Nationalmuseet har lang erfaring med at bruge konsulenter at forskellig art. Vi havde mange møder med Michael Jeppesen, og ud fra det vurderede vi, at han var den rigtige.

- Kulturministeriet har retningslinjer, der siger, man skal tjekke andre priser. Det har I ikke gjort. Har I sonderet terrænet godt nok?

- Altså, jeg har fulgt de regler, der er fra Kulturministeriet. Man kan tjekke priser, men man kan altså også spørge internt på museet: 'Er der andre'?

- Hvordan vil du betegne dit forhold til Michael Jeppesen?

- På det tidspunkt kender jeg ham jo overhovedet ikke. Jeg har mødt ham meget kort en måned, før jeg tiltræder, hvor jeg har set, hvor kreativ han er - på Bornholm - hvor han stod for forskellige arrangementer. Derfor tænkte jeg, at ham skulle vi hive ind. Gennem den her proces har jeg lært ham at kende.

- Har du givet ham en vennetjeneste?

- Nej, det har jeg ikke.

- Du siger, du kendte ham lidt på forhånd?

- Ja.

- Men han er ikke en ven?

- Altså, man kan jo sige, at henad vejen er han blevet en bekendt og måske også en ven. Men vi bruger ham heller ikke længere. Jeg havde ikke noget forhold til Michael Jeppesen, da vi hyrede ham ind.

- I 2016 fik Nationalmuseet ret hård kritik af Rigsrevisionen for ikke at sende nok opgaver i udbud. Har I gjort det godt nok i den her sag?

- Jeg har tjekket med min administration, og jeg mener, vi har fulgt reglerne her. Men eftersom du står her og interviewer mig, så kan jeg godt gå tilbage og tænke: Måske skulle vi have lavet et endnu mere solidt... materiale.

Rane Willerslev fyrede kanonen af på Kronborg, før Ekstra Bladet konfronterede med million-ordre til Michael Jeppesen. Foto: Anthon Unger.

Jeppesen: - Jeg er glad

Ekstra Bladet har også spurgt Michael Jeppesen, hvordan han blev introduceret for de lukrative opgaver hos Nationalmuseet, samt hvornår han mener, han blev venner med Rane Willerslev.

Det vælger han ikke at svare på, men skriver ganske kortfattet i en mail:

‘Jeg er glad for vores samarbejde med Nationalmuseet og stolt over de resultater, vi har opnået sammen.’