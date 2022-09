Rapport afslører: Flere danskere får afslag - ikke gode nok til dansk

Det er blevet sværere for danskere at leve og bo i Danmark med deres udenlandske ægtefæller, efter at reglerne for ægtefællesammenføring blev strammet i 2018.

Det viser en rapport fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Før reformen var det ti procent af personer med dansk eller nordisk statsborgerskab, der fik afslag.

Efter reformen er det tal 18 procent.

Danskere er ikke gode nok til dansk

Blandt andet giver det ufravigelige krav om, at man som dansker skal bevise, at man kan dansk, store problemer for de danske ansøgere. Og det er uanset, om den danske statsborger har dansk eller anden etnisk oprindelse.

Således får hver femte danske statsborger - med dansk oprindelse - afslag på ægtefællesammenføring på grund af sine danskkundskaber.

Hvis man ser på danskere med anden etnisk oprindelse end dansk, er manglende danskkundskaber årsag til afslag i 27 procent af tilfældene, mens det for personer med dansk oprindelse og statsborgerskab er 19 procent, der altså ikke kan bevise, at de kan tale og skrive tilstrækkeligt godt dansk.

Det er ifølge rapporten integrationskravet, der er den hyppigste årsag til afslag. For danske statsborgere er det en ufravigelig del af integrationskravet, at man har bestået dansk på et niveau svarende til 9. klasse. Derudover er der en række andre krav, man skal opfylde sammen med sin ægtefælde.

Ekstra Bladet har flere gange beskrevet problemer med netop kravet til dansk. Således har Egon og Bjarne begge har fået afslag på at bo i landet med deres udenlandske partnere, fordi de to pæredanske mænd ikke kan bevise, at de kan dansk.

Egon Jensen har været i militæret, har hus og familie i Danmark og arbejder til daglig for Mærsk. Men han blev aldrig færdig med folkeskolen, og derfor må han ikke bo her med sin filippinske kæreste Egons kæreste er ikke velkommen i Danmark

Daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) forklarede i sin tid, at reglerne blandt andet var lavet, fordi der var for mange danske statsborgere med anden etnisk oprindelse end dansk, der var for dårlige til dansk.

Men det viser sig altså nu, at også personer med dansk oprindelse har svært ved at leve op til kravene.

Hård kritik

I januar iværksatte Mattias Tesfaye (S) et serviceeftersyn af reglerne på baggrund af Ekstra Bladets dækning.

Rapporten er nu udkommet, og her retter interessentgruppen, der består af en række organisationer og myndigheder, overordnet en hård kritik af reglerne på en række punkter.

Særligt møder det netop kritik, at den herboende danske ægtefælle skal bestå en prøve i 'Dansk 3', svarende til 9. eller 10. klasse, selvom vedkommende er født og opvokset i Danmark.

'Det er et ganske urimeligt krav at stille over for en dansker, der har boet hele sit liv i Danmark og gået i folkeskolen, men ikke har taget en videregående uddannelse som sådan, men i øvrigt har klaret sig strålende,' lyder det fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater i rapporten.

Udlændinge- og Integrationsudvalget skal gennemgå rapporten på et møde i næste uge.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at han ser frem til drøftelser med Folketingets øvrige partier på baggrund af rapporten.

'Jeg har med stor interesse læst Ekstra Bladets artikelserie om emnet og vil bestemt ikke afvise, at det kan komme på tale at lave justeringer af reglerne. Derfor ser jeg også frem til at læse rapporten og indkalde til drøftelser med Folketingets øvrige partier,' lød det dengang i et skriftligt svar.