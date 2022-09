Rapport afslører: Hård kritik af reglerne for ægtefællesammenføring

Gak-gak-regler: Efter at Ekstra Bladet har afsløret omfattende problemer med reglerne for ægtefællesammenføring, er der nu udkommet en rapport, der retter en hård kritik af reglerne

Ekstra Bladet har gang på gang afsløret, hvordan reglerne for ægtefællesammenføring i mange tilfælde gør kærlighedslivet umuligt for danskere, der forelsker sig i en udlænding.

Det fik daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at iværksætte et serviceeftersyn af reglerne i januar, og nu er rapporten for arbejdet udkommet.

Her retter interessentgruppen, der består af en række organisationer og myndigheder, overordnet en hård kritik af reglerne på en række punkter.

'Urimeligt krav'

Herunder møder det kritik, at den herboende danske ægtefælle skal bestå en prøve i 'Dansk 3', svarende til 9. eller 10. klasse, selvom vedkommende er født og opvokset i Danmark.

'Det er et ganske urimeligt krav at stille over for en dansker, der har boet hele sit liv i Danmark og gået i folkeskolen, men ikke har taget en videregående uddannelse som sådan, men i øvrigt har klaret sig strålende,' lyder det fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater i rapporten.

Ekstra Bladet har blandt andet beskrevet, hvordan Egon og Bjarne begge har fået afslag på at bo i landet med deres udenlandske partnere, fordi de to pæredanske mænd ikke kan bevise, at de kan dansk.

'Virkningsløst'

Derudover møder kravet om den økonomiske sikkerhedsstillelse på 107.000 kroner, der bliver låst i ti år, også hård kritik og bliver kaldt 'usagligt' og 'virkningsløst'. Ordningen er til for, at kommunerne kan modregne i eventuelle sociale ydelser til den udenlandske ægtefælle.

Men flere organisationer peger på, at der i forvejen er et selvforsørgelseskrav, hvorfor ordningen ikke giver mening.

'Ægteskab Uden Grænser henviser til, at lovgivningen i forvejen sikrer selvforsørgelse i form af f.eks. regler imod modtagelse af kontanthjælp, hvorfor bankgarantien er overflødig og i praksis udgør en usaglig barriere,' skriver Ægteskab Uden Grænser.

Kommunernes Landsforening peger desuden på, at ordningen er tung og krævende for kommunerne.

'Reglerne skaber ofte undring og misforståelser mellem sikkerhedsstiller, pengeinstitut og kommuner,' skriver de.

Ekstra Bladet har berettet om flere familier, der er ramt af netop dette krav. Eksempelvis Camilla og Noel, der ikke har råd til at være en familie.

For halvanden uge siden måtte Camilla Jensens kæreste og faderen til hendes barn rejse tilbage til Filippinerne. Parret har ikke råd til at betale det tårnhøje beløb, der er nødvendigt, hvis man vil søge familiesammenføring i Danmark

Skal mødes i næste uge

Herudover retter rapporten også kritik af flere andre punkter i reglerne, herunder urimelige krav til den herboende danskers beskæftigelse og uddannelse samt boligkravet, der udelukker mennesker i bestemte boligområder fra at opnå ægtefællesammenføring.

Derudover er det problematisk, at Danmark stiller så høje dokumentationskrav, idet andre lande ikke har samme praksis, lyder det.

'Mange ansøgerlande har ikke tradition for registrering og dokumentation i samme omfang som Danmark, og det giver vanskeligheder med at leve op til dokumentationskravet i forhold til de tre integrationsbetingelser til ansøgeren,' skriver KL.

Det tårnhøje dokumentationskrav har flere familier, Ekstra Bladet har berettet om, også oplevet. Eksempelvis Lasse og Mila, der trods 2200 dokumenter ikke kunne bevise deres forhold.

Udlændinge- og Integrationsudvalget skal gennemgå rapporten på et møde i næste uge.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at han ser frem til drøftelser med Folketingets øvrige partier på baggrund af rapporten.

'Jeg har med stor interesse læst Ekstra Bladets artikelserie om emnet og vil bestemt ikke afvise, at det kan komme på tale at lave justeringer af reglerne. Derfor ser jeg også frem til at læse rapporten og indkalde til drøftelser med Folketingets øvrige partier,' lød det dengang i et skriftligt svar.

