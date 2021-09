Rapport bag Khader-exit: Var i chok og gjorde ikke modstand

Naser Khaders tid som medlem af det Konservative Folkeparti overlevede ikke advokatundersøgelsen af hans påståede seksuelle krænkelser og overgreb.

Det var med undersøgelsen fra advokatfirmaet Plesner i hånden, at den konservative leder Søren Pape Poulsen fik smidt Khader ud af partiet.

Weekendavisen har fået indblik i den hidtil hemmeligholdte rapport.

Rapporten konkluderer ifølge avisen ikke noget om de 'påståede seksuelle krænkelser og overgreb'.

Hvor Naser Khaders dage virkede talte hos de Konservative, efter fem kvinder stod frem hos DR med anklager om seksuelle krænkelser fra politikeren, så har den konservative ledelse i rapporten kunnet læse om yderligere tre kvinder, der står frem med lignende anklager.

Uønsket afslutning

Weekendavisen fremhæver fra rapporten en historie om en selvstændig håndværker, der selv havde taget kontakt til Khader og mødtes med ham til en kop te hos politikeren i januar 2017.

I rapporten beskriver hun ifølge Weekendavisen, at de ikke nåede at drikke af teen, før Khader gik hen mod soveværelset, trak gardinerne for, tog sit tøj af og lagde sig på sengen med en opfordring om, at hun skulle følge med.

Herefter husker kvinden ikke meget, da det hele 'gik så stærkt'. Men hun husker et samleje, der skulle være blevet afsluttet ved, at politikeren, uden det var aftalt, kom hende i ansigtet.

Hun beskriver, at hun ikke havde lagt op til samleje, men hun var i chok og gjorde ikke modstand.

Efter akten fortæller kvinden, at politikeren kastede en hvid tennissok over til hende, så hun kunne tørre sit ansigt.

'Det var ikke i den mening, jeg kom. Det er lige før, jeg føler mig nødsaget til at skrive, at ’vi glemte at afregne’! Hvordan kan du behandle en kvinde sådan?, skriver kvinden til Khader i en vedlagt korrespondance,

Det afvises af Khaders advokat, at der skulle være tale om et overgreb, eftersom kvinden selv havde taget sit tøj af.

Massage forespørgsler

I DR's historie såvel som i rapporten er det et gennemgående tema, at Khader skulle bede kvinderne om massage, inden episoderne har udspillet sig.

Den anden af de 'nye' kvinder beskriver, at han skulle have onaneret foran hende efter en massage i 2002.

Den tredje kvinde beskriver, hvordan Khader skulle have beordret hende til at have sex med hende,

Khader forklarer selv, at historien fra 2002 er 100 procent løgn, mens han benægter at have haft sex med den tredje kvinde.

Han tilføjer i rapporter som en generel forklaring, at det bestemt ikke er nogen hemmelighed, at han har været sammen med mange kvinder, og han elsker kvindeligt selskab, hvilket, han selv understreger, ikke er ulovligt.