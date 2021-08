Rapport om TV 2-skandale: Artikel skulle aldrig være udgivet

Adskillige fejl, misforståelser og ledelsessvigt var skyld i, at TV 2 kort før det grønlandske valg i april bragte en falsk artikel om den senere landsstyreformand, Muté B. Egede.

Det er konklusionen i en undersøgelse, som Seernes redaktør på TV 2, Lars Bennike, netop har offentliggjort.

'Set på bagkant gik meget galt i denne sag om en historie, som aldrig burde være udgivet,' skriver Lars Bennike i den 23 sider lange rapport, som har titlen 'Rapport om Grønlandssagen'.

Journalister presset

Seernes redaktør på TV 2 tog i juni initiativ til undersøgelsen, efter at Ekstra Bladet havde afsløret en række kritisable forhold i den redaktionelle proces, der fandt sted under og efter publiceringen.

Blandt andet kunne Ekstra Bladet fortælle, at TV 2 forinden forsøgte at få den politiske modstander i tale, mens hovedpersonen, Múte Egede, aldrig fik mulighed for at svare på de falske påstande, som TV 2 senere måtte trække tilbage og beklage for.

Derudover kom det frem, at tre journalister undervejs havde følt sig sig presset af redaktionschef, Ulla Østergaard, til at bringe historien.

Ulla Østergaard trak sig efterfølgende som redaktionschef.

'Ulla Østergaard havde afgørende ansvar'

Seernes redaktør på TV 2, Lars Bennike, oplyser i sin undersøgelse, at han henover sommeren har gennemført 21 samtaler med en række af de involverede på TV 2 - herunder journalisterne, der skrev historien, relevante redaktører og de chefer, som var en del af forløbet.

På den baggrund konkluderer Lars Bennike, at Ulla Østergaard svigtede sit ansvar, hvilket hun også selv har erkendt over for Ekstra Bladet.

'Efter at have gennemgået en lang række dokumenter og korrespondancer samt talt med de involverede parter i sagen er der for mig ikke tvivl om, at redaktionschef A havde et afgørende ansvar for, at artiklen langfredag 2. april 2021 ikke blev stoppet inden udgivelsen,' skriver han og tilføjer:

'Den helt afgørende fejl er derfor efter min vurdering, at påstandene i tippet ikke blev faktatjekket i behørigt omfang. Det burde også have fremgået, at påstandene i artiklen baserede sig på et anonymt tip, når der ikke var tale om validerede oplysninger fra navngivne kilder.

Ingen betaling

Ulla Østergaard har også deltaget i Lars Bennikes undersøgelse, hvor hun dog afviser at have presset de tre journalister til lave historien.

'Hun afviser dog klart beskyldninger om, at hun nærmest skulle have lagt medarbejdere i ”benlås” for at få dem til at lave historien. Den skulle laves på helt almindelige journalistiske vilkår, og man behøver ikke være redaktionschef for at vide, at en historie af den karakter skal tjekkes og forelægges.'

Derudover afviser Ulla Østergaard, at hun skulle have haft skjulte motiver i sagen, og at hun ikke har særlige interesser i sagen, som det ellers angiveligt er blevet påstået, skriver Seernes redaktør.

'Hun afviser bestemt at have haft et motiv ud over den journalistiske interesse i sagen. Hun er ikke i ledtog med mineinteresser - hverken danske, grønlandske eller udenlandske, som det har været antydet – og hun understreger endnu en gang, at hun ikke har modtaget nogen form for betaling fra kilden.'

Det er fortsat uvist, hvem der tippede Ulla Østergaard og TV 2 om historien, og med henvisning til kildebeskyttelsen har ingen af de involverede ønsket at oplyse Lars Bennike om dette forhold.

Dog har Ulla Østergaard i sin samtale med Lars Bennike oplyst, at kilden og tippet kom fra en person, der ikke elsker Muté B. Egede.

'Ligesom TV 2 ønsker redaktionschef A (red,. Ulla Østergaard) imidlertid ikke at oplyse noget om kildens identitet, men erkender, at ”tippet kom fra folk, som ikke elsker Múte B. Egede”.'

