Rasende Hjort: - Gider du ikke holde din kæft

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil ikke svare på, om han er blevet sigtet for at bryde sin tavshedspligt i forbindelse med et interview om FE-sagen

Claus Hjort Frederiksen (V) havde ikke megen lyst til at svare på spørgsmål om sine udtalelser om FE-sagen i et TV 2-interview i december, eller om han er blevet sigtet for at bryde sin tavshedspligt, da Ekstra Bladet mødte ham onsdag eftermiddag ved hans bopæl.

- Gider du ikke holde din kæft. Jeg gider ikke høre mere på dig, sagde den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen efter at have nægtet at svare på et par spørgsmål.

Ekstra Bladet har forgæves siden ugens start forsøgt at få svar fra både Hjort selv og Venstre på, om han er sigtet for brud på sin tavshedspligt, og ifølge Politiken vækker sagen bekymring i Venstres folketingsgruppe.

Københavns Politi vil hverken be- eller afkræfte, om Claus Hjort Frederiksen er blevet sigtet for brud på sin tavshedspligt.

Flere juridiske eksperter og personer med erfaring fra efterretningstjenesterne har bidt mærke i Claus Hjorts udtalelser i TV 2-programmet 'Lippert' fra 15. december 2021, hvor Hjort bekræftede en række oplysninger omkring et efterretningssamarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

Og det er blandt andet det samarbejde, den fængslede FE-chef Lars Findsen er mistænkt for at have lækket oplysninger om.

Lars Findsen har siden 2015 været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Findsen har tidligere også bestridt posten som chef for PET og departementschef i Forsvarsministeriet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Set i det lys finder juraprofessor emeritus ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard det bemærkelsesværdigt, hvis ikke også Claus Hjort Frederiksen er sigtet for at bryde sin tavshedspligt.

- Det kan man med rette undre sig over alt taget i betragtning (hvis Claus Hjort ikke er sigtet, red.). Et sådant skridt vil kun komme på tale i samforståelse med justitsministeren. Om de relevante aktører i regeringens sikkerhedsudvalg har fået forelagt spørgsmålet, kan vi jo ikke vide. Det er nok noget, som det først bliver aktuelt for historikere at fordybe sig i om 50 år, siger Jørn Vestergaard.

'Ved det'

Og Claus Hjort var tilsyneladende godt klar over, at han gik langt i interviewet, hvor han bekræftede, at Danmark i 90'erne indgik en aftale med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om at tappe data fra internetkabler i Danmark.

- Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, så må jeg i hvert fald risikere fængselsstraf, men jeg har været med til at orientere dem (Tilsynet med Efterretningstjenesterne, red.) om, at den der aftale (kabelsamarbejdet, red.) fandtes, sagde Venstre-politikeren blandt andet.

Og senere:

- Der ligger i aftalen, at de (den amerikanske efterretningstjeneste NSA, red.) ikke har adgang til oplysninger om danske statsborgere, lød det videre.

Ud over at være tidligere forsvarsminister er Claus Hjort Frederiksen også tidligere formand for Folketingets kontroludvalg med efterretningstjenesterne, der er omgærdet af en streng tavshedspligt.

Vært Søren Lippert spurgte da også på et tidspunkt Claus Hjort, om det ikke var ham, der røbede en hemmelighed.

- Nu havde DR jo været fremme med det, så det var jo ikke den store afsløring, jeg kom med, sagde Claus Hjort Frederiksen.

Finn Borch Andersen er chef for PET og var sammen med fungerende chef for FE Svend Larsen for nylig på rundtur hos danske medier. Her advarede de chefredaktører om, at medier kan straffes, hvis de viderebringer fortrolige oplysninger. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Formildende

Ser man på sagen mod tidligere PET-chef Jakob Scharf, som politiet også anklagede for at have brudt sin tavshedspligt, så kan det kan ifølge Jørn Vestergaard godt være en formildende omstændighed, hvis man anser Claus Hjorts udsagn i interviewet som allerede offentligt kendt.

- I sagen mod Jakob Scharf frifandt landsretten ham med den gennemgående begrundelse, at det drejede sig om videregivelse af oplysninger, som allerede var almindelig kendt i offentligheden. Så i princippet vil det være afgørende, om Claus Hjort Frederiksen har røbet noget, som fortsat skulle holdes hemmeligt, siger Jørn Vestergaard.

FE's øverste chef gennem seks år, Lars Findsen, har siddet fængslet i den spektakulære sag siden 8. december.

Først mandag blev det muligt for pressen at fortælle, at det var Findsen, som sad fængslet i sagen, da en dommer i Københavns Byret ophævede navneforbuddet. I forbindelse med retsmødet udtalte Lars Findsen blandt andet henvendt til de fremmødte journalister, at han nægtede sig skyldig i sigtelserne mod ham, og at han fandt sagen 'vanvittig'.