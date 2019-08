Rasende Hjort: Tragisk!

Claus Hjort er rasende og kalder hovedbestyrelsens beslutning for tragisk

En af Lars Løkkes nærmeste støtter er ikke færdig. Hjorten brøler igen i kølvandet på Lars Løkke Rasmussens afgang som Venstres formand.

På Facebook har V-nestoren kaldt hovedbestyrelsens beslutning for tragisk.

Claus Hjort Frederiksen var med til at sætte gang i det hele, da han på Venstres sommergruppemøde fredag 9. august rejste sig op og krævede næstformanden Kristians Jensens afgang.

Absurd pressemøde

Det udviklede sig senere til et absurd pressemøde, hvor Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen måtte forklare pressen, at de nu var enige, og alt var i den skønneste orden.

Derudover måtte Kristian Jensen lægge sig fladt ned.

- Jeg kan forstå, at der er rigtig mange i gruppen, der syntes, at den analyse, jeg delte med Berlingske Tidende, burde jeg have delt med gruppen. Det tager jeg til efterretning.

Det hele startede med torsdag i et kontroversielt interview i Berlingske, hvor Kristian Jensen har undsagt formand Lars Løkke Rasmussens drøm om en SV-regering.

SV-tanken kom Løkke med under den seneste valgkamp, og han sagde sågar, at det var førsteprioriteten. En drøm, der fortsat lever, forsikrede Lars Løkke på sommergruppemødet.

Efterfølgende eksploderede fløjkrigen i Venstre med Lars Løkkes støtter på den ene side og Kristian Jensens støtter på den anden side, inden det hele kulminerede med Løkke og Jensens afgang 31. august.