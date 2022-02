Rasende Vermund: - Messerschmidt lyver

Pernille Vermund er chokeret over, at Messerschmidt 'decideret lyver' om hende i en video, som han offentliggjorde, kort inden de to spiste frokost sammen

- Messerschmidt har pisset mig op og ned ad nakken.

Så kontant er beskeden fra Pernille Vermund, der har fået nok af partilederkollegaen Morten Messerschmidt, som hun mener 'decideret lyver' om hende.

Debat-udfordring

Gennem flere uger har den nye formand for Dansk Folkeparti udfordret leder af Nye Borgerlige Pernille Vermund til debat i gentagne videoer på Facebook og Instagram.

Så sent som onsdag 23. februar lod Morten Messerschmidt sine 74.000 følgere forstå, at Pernille Vermund stadig ikke havde takket ja til invitationen.

Men det passer ikke ifølge Pernille Vermund.

- Det har været aftalt i flere uger, at 'Deadline' på DR2 skulle facilitere en debat, forklarer hun.

Messerschmidt aflyser

Senest havde 'Deadline' gjort klar til debat tirsdag 22. februar mellem Pernille Vermund og den nye DF-leder.

Men lørdag tre dage inden debatten modtog Nye Borgerlige pludselig en kedelig besked fra 'Deadline'-redaktionen.

'Messerschmidt har desværre ikke mulighed for at medvirke i 'Deadline' på tirsdag alligevel.'

Og derfor blev debatten tirsdag aflyst.

Derfor måtte Messerschmidt også have vidst, at Pernille Vermund gerne ville debattere med ham, påpeger hun.

- Man melder jo ikke afbud til en debat med en anden person, hvis ikke man ved, at den anden person er en del af debatten, som hun forklarer til Ekstra Bladet.

Derfor kom det også som et chok for Vermund, at Messerschmidt onsdag, dagen efter at debatten skulle have stået, i en håndholdt video fortalte sine følgere på Facebook, at 'Vermund stadig ikke har takket ja til at møde ham i debat'.

Frokost

Videoen optog Morten Messerschmidt på vej til frokost med Pernille Vermund. En gammel aftale, som skulle afvikles på Kanal Caféen tæt på Christiansborg.

Men det var først efter frokosten, at Pernille Vermund opdagede Messerschmidts video.

- Da jeg kommer ud, bliver jeg sådan en lille smule overrasket. Han decideret lyver om, at jeg ikke har svaret på hans invitation til debat. Jeg synes faktisk, at det er temmelig uddannet opførsel.

Tis-metafor

Til Ekstra Bladet forklarer Pernille Vermund sin oplevelse ved hjælp af en god, gammeldags tis-metafor.

- Det er ligesom at gå ind og spise frokost, og så mens man sidder og spiser, går han ud og pisser op og ned ad ens cykel - for at jeg så kommer ud og sætter mig på en våd saddel.

Besynderlig opførsel

Hun mener, at det var en 'besynderlig opførsel' fra Messerschmidt.

- Han kommer for sent, og åbenlyst er det jo så, fordi at han har gået og optaget den her video, hvor han lyver om mig. Han sætter sig og spiser på min regning og går derfra uden at sige noget som helst om det.

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Morten Messerschmidt om sagen, men han er ikke vendt tilbage på forespørgslen.

Led kælling

Tilbage i januar kunne Ekstra Bladet afsløre, at Morten Messerschmidt på et gruppemøde kaldte Pernille Vermund for en 'førsteklasses led kælling' og 'gimpe'. Alligevel kunne de to godt finde tid til en frokostaftale onsdag.

- Hvordan er det egentlig at spise frokost med en, der har kaldt dig en førsteklasses led kælling og gimpe?

- Det er jo også lidt specielt, al den stund at han ikke har undskyldt sine udtalelser og opførsel. Pia Kjærsgaard havde i det mindste den pli, at hun kom over og gav mig et stort kram og undskyldte. Det har Morten Messerschmidt ikke gjort.

Pia Kjærsgaard undskyldt sit sprogbrug på den lækkede lydfil, siger Pernille Vermund. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Jeg har det dog sådan, at der er vigtigere ting, end at jeg skal gå og bære nag, men når jeg så efterfølgende har den oplevelse, som var tilfældet, så bliver det sgu lidt op ad bakke.