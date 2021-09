Dansk Folkepartis svindeldømte næstformand har sendt et voldsomt angreb afsted mod den byretsdommer, der har idømt ham fængselsdom.

Søndag formiddag åbnede Morten Messerschmidt sin tale på DF's årsmøde i Herning med at stemple Søren Seerup Holm, der idømte ham seks måneders betinget fængsel for EU-svindel og dokumentfalsk, for at være 'inhabil'.

- Indtil videre har aviserne kun erklæret mig politisk død tre gange. Det må betyde, jeg har seks liv tilbage, lød det indledningsvis fra Messerschmidt med henvisning til en karikaturtegning af ham som kat.

- Og ved i hvad: Det kommer en kulturradikal, inhabil dommer ved Lyngby byret ikke til at ændre på.

Angrebet er opsigtsvækkende, da dommen fra enig domsmandsret i byretten de senere uger har været til heftig debat om netop dommer Seerups habilitet, fordi han er blevet afsløret - blandt andet i Ekstra Bladet - for at have liket et opslag fra Søren Pind, hvor netop dommen mod Messerschmidt blev nævnt.

Sagen er sendt til den Særlige Klageret. Men der er endnu ikke taget stilling til Søren Seerups habilitet.

Skubbet af Dot

Ekstra Bladet forsøgte efter talen at konfrontere Morten Messerschmidt med, hvorfor han stempler dommeren som inhabil:

- Du er stadig hos Ekstra Bladet, ikke?

- Jo.

- Så taler jeg ikke med dig.

- Jamen, jeg taler med dig. Prøv lige at høre her. Du beskylder en dommer for at være inhabil. Hvor i alverden ved du det fra? Den Særlige Klageret har ikke taget stilling til det endnu.

- ... Undskyld, er du her endnu? Jeg taler ikke med Ekstra Bladet. Du kan få en anden til at stille spørgsmålet.

- En anden? Prøv nu lige at høre her, så farligt er det heller ikke.

- Væk med dig.

- Altså, når det gælder dig, Morten Messerschmidt, så er man uskyldig indtil retten har talt. Men den Særlige Klageret har ikke kendt dommeren inhabil.

Efter et par forsøg på at lirke et svar ud af DF-næstformanden, blev kæresten Dot Wessman fysisk og skubbede Ekstra Bladets udsendte medarbejder væk med armen.

Indklaget

DF-næstformanden indklagede i sidste måned dommer Søren Holm Seerup for klageretten.

Søren Holm Seerup var formand for den domsmandsret, som i august idømte Morten Messerschmidt seks måneders betinget fængsel i den såkaldte Meld-sag om svig med EU-midler.

Den Særlige Klageret har alene mulighed for at udtrykke misbilligelse af dommerens opførsel. Den har ingen indflydelse på, om sagen kan gå om.

Særligt spørgsmål

I forbindelse med klagen forlanger Messerschmidt blandt andet, at Seerup skal oplyse, hvorvidt han har fået tildelt Meld-sagen tilfældigt efter den almindelige sagsfordeling i retten, eller om han direkte har bedt om at få den.

Efter dommen kunne Ekstra Bladet fortælle, at Søren Holm Seerup på Facebook likede et opslag fra tidligere folketingsmand og minister Søren Pind. Ifølge Ekstra Bladet problematiserer opslaget Messerschmidts fortsatte næstformandsskab.