Enhedslisten og SF tordner mod forslag om at skære ned på dagpengene for nyuddannede og halvere deres dagpengeperiode

Nyuddannede ledige kan se frem til at modtage over 4000 kroner mindre om måneden i dagpenge, når Mette Frederiksen lægger op til at svinge sparekniven på dimittendsatsen.

Og det vækker forargelse hos støttepartierne Enhedslisten og SF.

Politisk ordfører i Enhedslisten, Mai Villadsen, kalder således forslaget for 'fuldstændig tåbeligt'.

- Det er for mig at se fuldstændig tåbeligt af socialdemokraterne at komme med et forslag, som vil gøre de nyuddannede meget fattigere og undergrave trygheden på arbejdsmarkedet, som er et fundament for vores velfærdssamfund.

Raser: Fuldstændig tåbeligt Mette Frederiksen præsenterede på pressemødet tre hovedforslag - hør mere her.

- Dagpengene er i forvejen blevet forringede og udhulede gennem årevis. Der er brug for investeringer og mere tryghed – ikke regeringens angreb på de nyuddannede. Vi kommer til at slås for at få det element ud af den her reform, siger Mai Villadsen i en pressemeddelelse.

Samme melding lyder fra formanden for SF, Pia Olsen Dyhr.

- Det er en rigtig dårlig idé at skære i dimittendsatsen. Det vil få langt færre til at støtte op om vores dagpengesystem, og jeg mener ikke, at det reelt vi øge beskæftigelsen, lyder det.

Dagpengesatsen vil blive sænket fra 13.815 kroner til 9.500 kroner om måneden for nyuddannede uden børn. Desuden halveres dimittendernes ordinære dagpengeperiode fra to til et år.

Der gælder dog andre regler, hvis man som nyuddannet er over 30 år eller har børn. Her er man i dag berettiget til 15.844 kroner om måneden, og det beløb vil ikke blive sænket, oplyser regeringen.