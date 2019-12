Raser mod fyrværkeri-bøller: - Spær dem inde til efter nytår

Bag tremmer med dem.

Politiet skal ikke nøjes med at tage kanonslag og raketter fra de personer, som de seneste dage har fyret af i retning mod andre og dermed risikeret sagesløse københavneres sikkerhed på Nørrebro.

Fyrværkeri-krig på Nørrebro: - Det er utrygt

Hvis politiet tager nogen i at rette nytårsskytset mod forbipasserende, skal der langt hårdere metoder i brug.

Det siger Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, til Ekstra Bladet.

- Det nytter ikke noget bare at tage det fra dem. Der går en halv time, så har de købt eller stjålet noget nyt. De skal ind at sidde, til nytårsaften er overstået, siger Pia Kjærsgaard, der selv oplevede at blive overfaldet med kasteskyts under et besøg på Nørrebro i 1998.

Værdiordføreren efterlyser varetægtsfængslinger fra politiets side, da hun mener, de fortrinsvis unge drenge og mænd på Nørrebro sætter andres liv og legemer i fare og bruger fyrværkeriet som våben:

- De bruger fyrværkeri som et våben for at terrorisere almindelige borgere. Og de fortsætter jo med deres ugerninger, har vi set de seneste dage. Det er blot et spørgsmål om tid, før nogen kommer alvorligt til skade.

Pia Kjærsgaard mener desuden, at politiet bør gøre brug af muligheden for skærpede strafzoner på Nørrebro, hvor straffen for brud på loven automatisk fordobles, hvis man bliver dømt.

Skipper: Klaphatte

Også Enhedslistens frontfigur, Pernille Skipper, der selv bor på Nørrebro, langer ud efter nytårs-bøllerne.

- Jeg har ikke oplevet det i år, men jeg så sidste år teenagere skyde efter hinanden, og det er simpelthen langt ude. Jeg oplever faktisk mindre fyrværkeri i år, og jeg håber, at det er et resultat af de strammede regler, skriver Pernille Skipper til Ekstra Bladet.

Hun understreger, at selvom hun som Nørrebro-indbygger er gået fri for nytårs-skyderiet i år, er det et problem, der skal tages hånd om:

- Det er formentlig sket i andre dele af Nørrebro, end hvor jeg bor. Men det gør det da ikke mindre skræmmende for dem, der er blevet udsat for det. Det er meget farligt, og de klaphatte, der gør det, burde tage sig sammen. Jeg vil i hvert fald overveje, om vi skal stramme reglerne for køb af fyrværkeri endnu mere.

Socialdemokratiets Lars Aslan Rasmussen, der ligeledes er valgt på Nørrebro, vurderer, at tendensen er blevet værre over de seneste år.

'Jeg har selv været vidne til de scener, der udspiller sig på Nørrebro, hvor jeg er valgt, født og opvokset. Det har stået på længe, men er blevet værre og værre med årene, fordi nogle komplet uintegrerede, hæmningsløse typer har fået lov til at sætte sig på bydelen på grund af manglende konsekvens og berøringsangst', skriver han i en besked til Ekstra Bladet.