Raser mod playboykonge: Politi rydder demonstration

Politiet i Thailand har tidligt torsdag lokal tid ryddet en demonstration uden for premierminister Prayut Chan-o-chas kontor.

I hovedstaden Bangkok havde tusindvis af demonstranter slået lejr. Demonstranterne kræver premierministerens afgang.

Men med kort varsel kom der en nødbekendtgørelse, der gjorde store forsamlinger ulovlige.

Klokken fire om morgenen lokal tid rykkede urobetjente frem bag skjolde og ryddede pladsen.

Forinden var størstedelen af de tusindvis af demonstranter dog taget hjem.

Nogle forsøgte at holde stand bag skraldespande, men blev hurtigt fjernet fra stedet.

Ved daggry stod hundredvis af betjente vagt, mens offentligt ansatte var begyndt at gøre rent i de nærliggende gader.

Mindst tre ledere af den thailandske protestbevægelse er blevet anholdt, melder en thailandsk menneskerettighedsgruppe. Politiet har ikke givet nogen kommentarer.

For magtfuldt

I en række af demonstrationer har titusindvis af mennesker i Thailand over de seneste tre måneder krævet premierministerens afgang og en ny forfatning.

Demonstranterne har også krævet reformer af det thailandske monarki, som de anser for alt for magtfuldt.

Den thailandske regering har begrundet forbuddet mod forsamlinger med stigende uro, samt at en royal bilkortege tirsdag blev blokeret.

- Det er meget afgørende at indføre en nødbekendtgørelse for at få stoppet denne situation med det samme og straks genindføre lov og orden, lød det på stats-tv.

Nødbekendtgørelsen forbyder forsamlinger på fem mennesker eller flere. Den giver myndigheder magt til at forbyde folk at gå ind på ethvert område, som man ønsker lukket af.

Den forbyder også 'offentliggørelse af nyheder, andre medier eller elektronisk information, der indeholder budskaber, som kan skabe frygt eller har til formål at forvrænge information eller skabe misforståelser, der vil påvirke national sikkerhed eller fred og orden'.

Thailands premierminister, Prayut Chan-o-chas, kom til ved et militærkup ledet af ham selv i 2014. Han blev i juni sidste år valgt til premierminister af parlamentet.

