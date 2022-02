Raser mod regeringen: - Riv Gazprom-kontrakt over

Presset stiger på Ørsted og den danske stat for at droppe samarbejde med russiske Gazprom

Riv kontrakten over.

Ørsted med den danske stat som ejer bør omgående droppe indkøbet af russisk gas og rive kontrakten over med energi-giganten Gazprom, der har tætte forbindelser til præsident Vladimir Putin.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh.

'Danmark skal ikke være med til at finansiere Ruslands krig. Derfor bør vi rive Ørsteds kontrakt med Gazprom over. Det er et politisk ansvar - den kan ikke lægges over alene på Ørsted. Statsministeren forsøgte i går at udskamme Ørsted - jeg savner, at regeringen tager ansvar her,' skriver Vanopslagh på Twitter.

Ørsted har indtil 2030 en uopsigelig kontrakt med russiske Gazprom. Et brud på den kontrakt er nærmest umuligt, fortæller Ørsted-bossen i en kommentar på LinkdIn.

Wammen træder vande

Men med Vanopslaghs kritik af Gazprom-kontrakten bliver der nu lagt endnu mere pres på det danske energiselskab - og i sidste ende staten, der ejer 50,1 procent af Ørsted - for at få droppet indløbet af russisk gas.

Staten ejer 50,1 procent af Ørsted, men opererer med et armslængdeprincip. Og netop den pointe var finansminister Nicolai Wammen ikke sen til at understrege i weekenden:

'Ørsteds bestyrelse og direktion er sammen ansvarlig for ledelsen af selskabets anliggender, herunder den daglige drift, mens staten, som ejer af 50,1 procent af selskabet, agerer ud fra et armslængdeprincip i henhold til statens ejerskabspolitik.'

'På den baggrund er staten ikke involveret i den daglige drift, herunder indgåelsen og den efterfølgende håndtering af juridisk bindende kontrakter,' lød det fra finansministeren i weekenden.

Hård kritik

Flere partier har allerede været ude med kras kritik af, at Ørsted fortsætter, som om intet er hændt.

'Hvorfor tillader vi det her? Vi skal lukke helt for russisk gas og olie - og gøre alt, hvad vi kan for at ramme Rusland hårdest muligt med sanktioner nu. Deres modbydelige invasion skal gøre ondt på dem,' skriver politisk ordfører Mai Villadsen (EL) på Twitter.

Tæsk til direktøren

Øverste chef for Ørsted Mads Nipper på bliver på samme sociale medie hængt gevaldigt til tørre af sine følgere.

'Det er alt sammen rigtig fint, men du kunne også udvise bare én procent af samme mod som ukrainerne og rent faktisk træffe det for dig ubelejlige, men for alle andre rigtige valg,' skriver eksempelvis komikeren Thomas Warberg.

Ekstra Bladet forsøger i skrivende stund at få en kommentar fra Ørsted-chefen, Mads Nipper, og fra finansminister Nicolai Wammen.