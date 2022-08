Raser mod 'uretfærdige regler': Helt skævt

Der er noget helt skævt i vores udlændingeregler.

Sådan konkluderer udlændinge- og integrationsordfører hos de konservative Marcus Knuth, efter at Ekstra Bladet lørdag bragte historien om sydafrikanske Sean Tindale, der i foråret blev beordret at forlade landet og efterfølgende blev politianmeldt af myndighederne.

- Vi ser for eksempel igen og igen kriminelle udlændinge, der får lov til at blive i Danmark, selvom de har begået kriminalitet. Alt imens rigtig mange dygtige udlændinge kommer hertil og bliver mødt af en mur af bureaukrati og uretfærdige regler, siger Marcus Knuth til Ekstra Bladet.

Så tæt på

For kun et år siden var Sean Tindale få skridt fra endelig at få permanent opholdstilladelse i Danmark - en omstændelig proces, som stiller store krav til ansøgeren.

Men så mistede Sean sit arbejde, og myndighederne troede ikke på, at det job, han tog efter fyringen, var 'reelt'. Det skyldtes blandt andet, at jobbet var som konsulent i hans hustrus virksomhed, som hun oprettede kort inden, at Sean ellers skulle forlade landet.

At virksomheden tjente penge, og at Sean betalte topskat af de penge, betød intet: Sean fik 30 dage til at forlade landet.

Sean Tindale er en af de mange, der er kommet i klemme i de strikse regler på udlændingeområdet. Foto: Anders Brohus

- Hvis vi kommer i regering efter det kommende valg, bliver det en prioritering for os både at gøre det nemmere for dygtige folk, der arbejder og opfører sig pænt, at blive i Danmark, men også sværere at få permanent ophold for folk, der har begået kriminalitet, fastslår Marcus Knuth.

- De konservative har haft politisk indflydelse i mange år, både som regeringsparti og støtteparti. Har I ikke selv været med til at skabe de her regler?

- Jo, det har vi. Men virkeligheden er jo den, at regler bliver skabt af et flertal. Når vi er i regering, er vi bundet af de partnere, vi sidder med, og det flertal, der er.

- Når vi er i opposition, kan vi lidt nemmere sige klart og præcist, hvad vi vil som parti. Og det er det, vi gør nu, siger Marcus Knuth.

Se Sean Tindale og hans danske hustru, Pernille, fortælle om sagen her.

Kontroversiel regel

Det var den såkaldte formodningsregel, der spændte ben for, at Sean kunne få lov til at beholde sin arbejdstilladelse.

Reglen, som tidligere har skabt stor debat, trådte i kraft i januar 2021. Den indebærer, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri), ikke længere behøver at have en konkret mistanke om svindel for at kunne give et afslag til en udlænding, der søger om opholds- og arbejdstilladelse gennem beløbsordningen.

De kan derimod nøjes med at have 'en vis formodning' om, at et ansættelsestilbud ikke er reelt.

- I var selv med til at stemme den her regel igennem. Vil I kigge på den igen, nu hvor I kan se, hvilken betydning den har for sager som Sean Tindales?

- Ja, men det skal heller ikke være sådan, at man bare kan lave en 'proforma-virksomhed', og så kan man misbruge systemet. Reglerne skal være fair, men når man hører om sager som Seans, kan man jo se, at enten er der noget galt med reglerne, eller også er der noget galt med den måde, de bliver administreret på, siger Marcus Knuth.

- Det har i hvert fald ikke været vores hensigt, at personer som Sean skulle blive ramt på den her måde. Det skal ikke være sådan, at dygtige, fornuftige mennesker ikke kan få lov til at være i Danmark.