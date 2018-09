Raser over dødsdømte DR-kanaler: - Danmark bliver i dag mere leverpostejs-farvet

Lukningen af P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz møder benhård kritik fra organisationen bag dem, der leverer indholdet til de nu dødsdømte DR-kanaler: Sangskriverne og komponisterne.

Ifølge Susi Hyldgaard, formand for DJBFA, der er Danmarks største organisation for komponister og sangskrivere, risikerer den gode musikformidling i Danmark decideret at uddø.

- Danmark bliver i dag mere leverpostejsfarvet med lukningen af P6, P7 og P8. Den gode formidling radiokanalerne har stået for forsvinder og uddør formentlig. Det er ikke mindre end en katastrofe dansk musikliv, siger Susi Hyldgaard til Ekstra Bladet.

Officielt: DR lukker og slukker for seks kanaler

- Det er et nyrehug, at de brede formater på radio og tv bliver skåret fra. De kommercielle stationer kigger kun på bundlinjen og ikke på den musiske mangfoldighed. Og det betyder i sidste ende, at danskerne vil opleve et markant mindre og mere enøjet musikudbud. Det er næsten til at græde over, siger Susi Hyldgaard.

- Det er ikke bare en udvanding af udbuddet af dansk musik, det er en udtørring, siger Susi Hyldgaard.

- Politikerne kræver jo minimum 48 pct. dansk musik på DR’s fremtidige radiokanaler. Er det ikke godt for dansk musik?

- Jeg er glad for, at flere danske kunstnere bliver spillet i radioen. Jeg håber og beder til, at DR ikke bare dyrker de samme få kendte, men også skeler til den fantastiske mangfoldighed vi har i det danske musikliv, siger Susi Hyldgaard.

DR har tirsdag lanceret en massiv spareplan, der lukker de tre nævnte radiokanaler og tre tv-kanaler, DR Ultra, DR 3 og DR K. Derudover skal 375-400 medarbejdere fyres eller fratræde i en stor sparerunde - herunder 25 chefer.