Raser over droppet udrejsecenter: - Pinligt

Mens de i SF og på på Langeland jubler over, at et nyt udrejsecenter på øen er droppet, er det en noget mere slukøret borgmester, der tager telefonen i Ikast-Brande Kommune.

Her hænger den gyldne kæde om halsen på Ib Boye Lauritsen, der lægger kommune til udrejsecenter Kærshovedgård.

På Kærshovedgård bor udviste kriminelle og personer på tålt ophold sammen med almindelig afviste asylansøgere. Med løsningen på Langeland var de kriminelle blevet sendt væk, men det kommer altså ikke til at ske.

- Det er pinligt, siger borgmesteren.

- Der er da noget i maskinrummet, som de skal have kigget på; om de har styr på det parlamentariske grundlag.

Igen ingen løsning

SF har blandt andet været kritiske over for at lægge centret på Langeland.

Udrejsecentret skulle erstatte den tidligere regerings ide om et udrejsecenter på øen Lindholm. Men nu kan endnu en ø altså streges fra idélisten, og det er ikke positivt, lyder det fra Ib Boye Lauritsen.

- Når regeringen bakker, har man igen ingen løsning, siger han.

- Jeg tror stadig, at man har et ønske om at løse det. Men det bliver ikke lettere, hver gang man skyder et forslag ned. Den tidligere havde et forslag (Lindholm red.), og det skød den nuværende regering ned. Og nu skyder oppositionen sammen med SF så ned, den nuværende regerings forslag ned.

Det er især de afviste asylansøgere, som borgmesteren tænker på.

- Det er altså mest af hensyn til de mennesker, som alene er afviste asylansøgere, som uheldigvis er landet i et land, hvor de ikke kunne få deres drøm om asyl opfyld, og dermed er de strandet. De skal placeres samme center som mennesker på tålt ophold, som ikke kan være nogen steder i verden. Det er faktisk usselt.