Raser over lovforslag: Stemmer måske for

Der gik ikke længe fra, at justitsminister Peter Hummelgaard (S) fremlagde de første skridt af regeringens plan, der skal stoppe salget af stoffer på Pusher Street, til at en fra regeringen var ude med riven.

Moderaternes Nanna W. Gotfredsen gik hurtigt ud i flere medier, herunder DR og BT, og fortalte, hvordan lovgivningen var dum.

- Det er helt sikkert ikke en blomst, der er sprunget i min have, det med at straffe køberne, fortalte Nanna W. Gotfredsen også til Ekstra Bladet, da vi talte med hende onsdag.

- Problemet spreder sig

Men det skabte hurtigt en konflikt.

For da Ekstra Bladet forhørte hendes parti, Moderaterne, om hvorvidt de støtter op om lovforslaget, kunne det ikke tolkes som meget andet end et stort 'ja'.

'Moderaterne bakker naturligvis op om det udspil, der er kommet fra, og som partiet selv har været med til at forhandle på plads', lød det i en mail til Ekstra Bladet fra Moderaternes pressetjeneste.

- Du siger selv, at den her ide (regeringens lovforslag, red.) ikke er kommet fra din baghave. Men det er vel Moderaternes politik?

- Jeg kan godt forstå, at det er en alvorlig situation. Jeg kan godt forstå, at christianitter har fået nok. Situationen er virkelig alvorlig. Og jeg tror da sådan set godt, at ministeren har ret i, at det her kan lette lidt af presset. Problemet er bare, at det kommer til at sprede sig ud over hele byen, udtaler Nanna W. Gotfredsen til Ekstra Bladet.

Stadig tvivlsom

- Vil du stemme for det her forslag?

- Jeg har ikke set det endnu.

- Nu har du vel hørt det overordnede.

- Nej, nej, nej. Jeg er jurist. Jeg læser hvert et komma.

- Så du har ikke taget stilling til, om du vil stemme for det?

- Nej, jeg skal da se det først. Jeg er ordentlig. Jeg er vidensbaseret.

Ældgammelt forslag

- Hvorfor er det, at du kritiserer det her forslag, hvis du ikke har læst det helt i bund?

- Fordi jeg ikke kan lide, at man arbejder middelalderagtigt på strafferetsområdet i 2023. Eller ikke middelalderagtigt. Vi er tilbage i 1700-tallet.

- Er det her lovforslag blevet udarbejdet, uden du vidste det?

- Nej. Der er ikke noget, jeg ikke ved. Men det er gået lidt hurtigt.