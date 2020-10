Raser over minister: Et bagholdsangreb

'Et bagholdsangreb.'

Så kontant beskriver Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune, et samråd med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye 30. september.

Her skulle Tesfaye stå skoleret og fortælle, hvordan det kunne lade sig gøre, at Udlændingestyrelsen på få år udbetalte over 200 millioner kroner i blinde.

Afviser fyring

På samrådet fortalte Mattias Tesfaye, at kommunen blev fyret efter at have fået skarp kritik fra Rigsrevisionen.

Det afviser borgmesteren. Ifølge ham var det kommunen, der sagde tak for nu allerede i 2016 - godt og vel to et halvt år før samarbejdet endeligt sluttede. Det bakkes op af mailkorrespondancer, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Heri står der, at kommunen ikke ønsker opgaven på længere sigt.

- Hvis man havde haft så store problemer med Jammerbugt Kommune, så burde man nok have sendt nogle officielle henvendelser – måske ovenikøbet til borgmesteren – og sagt ’kære venner, det går ikke’.

- Det har de aldrig gjort?

- Det har de aldrig gjort, siger Mogens Gade.

Mogens Gade er utilfreds med den måde, Udlændingestyrelsen og ministeriet forsøger at fralægge sig ansvar på. Foto: Ritzau Scanpix

Aben går på runde

Ekstra Bladet har siden foråret kunnet afsløre, hvordan en kvindelig ansat i Forsvaret og Jammerbugt Kommune gav sin kæreste millionordrer, uden at det blev opdaget, ligesom myndighederne i dag ikke kan finde et eneste bevis i sagen.

Selvom kvinden ikke var ansat direkte i Udlændingestyrelsen, var det styrelsen, der havde det øverste ansvar for, at pengene blev forvaltet ordentligt.

I en pressemeddelelse, som Udlændingestyrelsen udsendte i september 2018, fremgår det, at samarbejdet med Jammerbugt Kommune stoppede på grund af et faldende antal asylsøgere.

Dengang lød det fra styrelsen, at Jammerbugt Kommune havde løftet opgaven ’på fornem vis både i op- og nedgangstider’.

Skarp kritik af Rigsrevisionen

I dag er der dog sået tvivl om, hvor fremragende kommunen håndterede opgaven.

Forud for samrådet offentliggjorte Udlændingestyrelsen en 30 sider lang redegørelse om sagen. Heri nævner styrelsen en lang række kritikpunkter mod Jammerbugt Kommune, heriblandt at kommunen flere gange overskred budgettet og ikke overholdt indgåede aftaler.

Efter Ekstra Bladets afsløringer: Forsvaret melder sag til politiet

Det førte til, at Rigsrevisionen i 2016 udtrykte kritik af Jammerbugt Kommune. En kritik, som Jammerbugt Kommune ifølge mødereferater, som Ekstra Bladet er i besiddelse, er blevet orienteret om.

Det afviser Mogens Gade dog.

- Det er 29 sider med kritik, faktisk ret kras kritik, af JK (Jammerbugt Kommune, red.), og det undrer mig, hvis I ikke skulle have fået forelagt den her kritik noget før. Det har I aldrig nogensinde hørt om?

- Nej, og det er jo det, der er problemet, at man begynder at efterrationalisere på den måde. Her sidder vi uforstående over for det og mener, at tingene har været i bedste orden. Der er altid kommet en godkendelse fra Udlændingestyrelsen, siger Mogens Gade.

Forklaringsproblem

Ifølge borgmesteren har Mattias Tesfaye et forklaringsproblem.

- Det handler om, hvem aben skal placeres hos. Og hvis Udlændingestyrelsen mener, at den skal placeres hos os, mener vi, at det fortjener modspil. Når ministeren ligefrem står og fortæller noget, som ikke er rigtigt, så synes vi, det er ærgerligt.

- Vil du gå så langt som at sige, at ministeren løj i samrådet?

- Nej, det skal jeg ikke kunne sige noget om.

- Hvis han ikke talte sandt?

- Det ved jeg ikke (…). Det, der siges i samrådet om kritikpunkter, er jo ikke rigtigt. Det er det, jeg harcelerer over, siger borgmesteren.

Borgmester vil ikke undersøge skandalesag

Sag politianmeldt

Efter Ekstra Bladets afsløringer har Forsvarets Ejendomsstyrelse valgt at politianmelde sagen. Det skete 28. september, oplyser ejendomsstyrelsen, der ikke ønsker at oplyse, hvor mange personer der er politianmeldt.

Jammerbugt Kommune har fra start meddelt, at den vil lægge sig 'i slipstrømmen af Forsvarsministeriets undersøgelse'. I dag oplyser kommunen, at den overvejer at indgive en politianmeldelse.