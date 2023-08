Raser over mulig kødafgift: - Hylende morsomt

Regeringen åbner for at indføre en afgift på forbruget af klimabelastende fødevarer, herunder oksekød

Det har fået Dansk Folkeparti op i det røde felt, at regeringen nu åbner for at indføre en afgift på forbruget af klimabelastende fødevarer.

- Hvis ikke det var vælgerbedrag, ville det nærmest være hylende morsomt, siger medlem af Folketinget for DF Nick Zimmermann.

Over for DR udtalte skatteminister Jeppe Bruus (S) tidligere tirsdag, at regeringen er i gang med at kigge på, hvordan man laver en afgift på blandt andet produktionen af oksekød.

- Og så kigger vi selvfølgelig også på, hvordan det kunne se ud, hvis man skal bruge forbrugsafgifter, lød det ydermere.

Klima-kovending

Baggrunden for udmeldingen er en ny rapport fra den grønne tænketank Concito, der viser, at danskernes klimaaftryk i snit er dobbelt så højt som indbyggerne i resten af verden. Ifølge rapporten står vores forbrug af oksekød for 55 procent af klimaaftrykket fra maden.

Jeppe Bruus vil ikke love, at prisen på oksekød ikke bliver højere som følge af tiltagene, men understreger, at klimamålene skal nås på en måde, 'så vi alle kan være med'.

- Det her er det stik modsatte af, hvad statsministeren tidligere har udtalt. Man kan tydeligvis ikke stole på hende, når hun siger ét, men sender Jeppe i byen for at sige noget andet, siger Nick Zimmermann til Ekstra Bladet.

DF'eren mener, at det 'ingen indflydelse har på klimaet, om danskerne spiser oksekød eller ej'.

- I øvrigt kunne man bare sige, at man skulle servere dansk kød i alle institutioner i stedet for at importere kød fra udlandet.

- Har du noget, der understøtter påstanden om, at det ikke har indflydelse på klimaet?

- Næ, men altså, det ville da være langt bedre, hvis man i stedet besluttede at servere dansk kød i alle institutioner og gav øget støtte til at producere dansk kød.

- Man kunne også vælge at gøre svinekød langt billigere. Svinekød belaster ikke klimaet halvt så meget som oksekød, siger Nick Zimmermann.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil ikke garantere, at prisen på oksekød forbliver den samme. Foto: Jonas Olufson

Han fortsætter:

- Så sent som på Socialdemokratiets sommergruppemøde sagde Mette Frederiksen, at hun ikke ville blande sig i danskernes spisevaner. Men det er jo netop, hvad de prøver at gøre nu.

- Blander I jer ikke også i danskernes spisevaner, når I går ind for at gøre svinekød billigere, så flere vil spise det i stedet for oksekød?

- Nej. Det er egentlig bare for at sige, at der er alternativer til, hvad man kan gøre, hvis den oprigtige tanke er, at man har en interesse i at redde klimaet. Så er det bedre at producere mere dansk kød, om det så er okse- eller svinekød, siger Nick Zimmermann.

- Klimarådet anbefaler en afgift. Ifølge dem har Danmark også et af de største klimaaftryk for fødevarer i verden. Ved du mere om emnet end Klimarådet?

- Jeg synes ærligt talt tit, at Klimarådet sender noget i byen, der virker meget, meget mystisk. De virker i hvert fald ikke som nogen, der har særlig meget kendskab til, hvordan danskerne lever, som de er flest.

- Nogle ville mene, at problemet netop er, at den levemåde ikke er holdbar, når det kommer til vores klimaaftryk?

- Problemet er, at de store lande fyrer afsted med kul. Og i Danmark går vi rundt og snakker om, om det skal koste ekstra at spise oksekød. Det er fuldstændig fjollet, siger Nick Zimmermann.

'Det er skørt'

Ifølge politikeren kan en afgift føre til, at 'ganske almindelige danskere ikke kan få hverdagen til at hænge sammen'.

- Vi har lige været igennem en tid (med stigende priser, red.), hvor rigtig mange danskere har haft svært ved at få enderne til at mødes, siger han.

- Man taler om, at man i stedet kan sænke priserne på eksempelvis grøntsager, så det ikke påvirker økonomien på den måde?

- Det er pip skørt. Så vil man have danskerne til at spise linsebøffer og veganergryde? Det, tror jeg ikke, at de fleste danskere er interesserede i.

- Nogle mener, at der ikke sker nok fra politisk side i forhold til at redde klimaet. Hvad tænker du om det?

- Jeg tænker, at folk må synes, hvad de vil. I Dansk Folkeparti synes vi i hvert fald ikke, at det skal være dyrere for danskerne at leve et helt almindeligt liv.

- Er det fordi, I tænker, at det faktum, at det bliver dyrere for danskerne at spise oksekød, er værre end konsekvenserne af klimaforandringerne?

- Jamen, det ændrer jo ikke noget som helst, at vi spiser mindre oksekød. Det er helt skørt at tro det.