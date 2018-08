Raser over ny drukplakat med Løkke: - Skam jer!

En plakat med en skægget Lars Løkke Rasmussen, der kigger på en stor champagneflakse og udbryder: 'Skal jeg drikke den selv eller dele med overklassen?'

Det er kernen i en ny strid om takt og tone på Christiansborg, efter Socialdemokratiets ungdomsparti, DSU, har lanceret meme-opslaget på deres Facebook-siden.

Flere politikere og iagttagere er nemlig dybt forargede og mener, at plakaten er langt over stregen.

- Skam jer DSU. I fodrer svinehunden, skriver Venstres EU-ordfører, Jan E Jørgensen, eksempelvis.

Heller ikke den liberale kommentator og radiovært Jarl Cordua kan se det sjove i de unge socialdemokraters opslag:

- Efter Thulesen Dahls bundskraber forleden prøver DSU at undergå ham, skriver Cordua med henvisning til DF-formandens kagefejring af 100 udlændingestramninger i sidste uge.

Også Liberal Alliances borgerrepræsentationsmedlem Alex Vanopslagh er dybt forarget:

- I har altid været Danmarks mest usmagelige og uhæderlige ungdomsparti, skriver han som kommentar til opslaget.

- Skriver ikke, han er alkoholiker

De forargede borgerlige stemmer skal imidlertid ikke regne med en undskyldning fra de unge socialdemokrater:

Hos DSU mener formand Frederik Vad Nielsen nemlig slet ikke, at champagneplakaten er over stregen.

- I DSU har vi altid lavet skæve og skarpe indslag. Hvis vi gik rundt med den tone hver eneste dag, så kunne jeg godt forstå forargelsen. Men et par gange om året prøver at stikke lidt af fra feltet. Det har vi prøvet her. Og jeg må sige til Jan E Jørgensen og Jarl Cordua og andre, der er forargede, at det her kendetegner ikke DSU’s debat generelt.

- Men hvorfor så overhovedet gøre det?

- Fordi det underbygger vores budskab om den politik, som Lars Løkke Rasmussen kommer til at føre til efteråret. Det er et stærkt signal. Og det er jo ikke, fordi andre holder sig for gode til den slags. Var det ikke KU, der lavede en plakat med en hval, som handlede om, at offentligt ansatte var tunge i røven? Og Støjberg lavede en kage, der fejrede asylstramninger.

- Men I kobler druk sammen med Lars Løkke. Er det, fordi I synes, at det er sjovt, hvis folk drikker for meget? Eller kan du forklare mig jeres joke?

- Det er symbolik ift. den politik, som Venstre kommer til at føre til efteråret. For os skaber det associationer – og danskerne kan godt forstå den her joke. Men det handler ikke om, at folk, der drikker meget, ikke kan bestride et bestemt embede.

- Sidste år underskrev I sammen med andre ungdomspartier et politikerløfte, som skulle sikre mere saglighed i debatten. Forbryder I jer ikke mod det her?

- Næh, overhovedet ikke – vi udstiller ikke manden. Vi skriver ikke, han er alkoholiker. Det er at underbygge et politisk budskab med et meme, som der findes tusindvis af på nettet Og som er den måde, man kommunikerer på i dag.

DSU har i flere årtier haft tradition for at drille det borgerlige Danmark med jævne mellemrum; oftest i valgkampe.

Partiet står bag en række kendte 'filmplakater' med både Lars Løkke Rasmussen og forgængeren Anders Fogh Rasmussen.

I 2001 lancerede DSU plakaten 'Katastrofekurs' med Anders Fogh Rasmussen og Pia Kjærsgaard i rollerne som Leonardo DiCaprio og Kate Winslet fra filmen Titanic.