Raser over pensionsfup: - Det er Arne-MINUS!

Den nye regerings såkaldte 'Arne plus' ordning er en klar forringelse og et fupnummer, lyder kritikken

Danmarks nye regering vil nedlægge seniorpensionen og fusionere den med Arne-pensionen, og den nye ordning sælger de ny under navnet 'Arne plus'. Men det er det rene fup og fidus, mener blandt andet Enhedslistens politiske leder, Mai Villadsen.

- Jeg synes godt nok, det er gået fra at være 'Arne plus' til 'Arne minus'. Det her jo et fupnummer, lyder det fra Villadsen.

Hun påpeger, at man med den nye ordning vil få omkring 15.000 kroner om måneden ifølge regeringsgrundlaget, hvor man i seniorpension i dag kan få op til 19.360 kroner om måneden, hvis man er enlig.

- Det er at snyde danskerne, at lave et regulært fupnummer og kalde det her en Arne-plus-ordning. For i virkeligheden er det et pensionstyveri, man foretager sig. Man har tænkt sig at tage tusindvis af kronerne op af lommerne på folk, der troede, at de kunne få seniorpensionen, tordner Mai Villadsen.

Foto: Jonas Olufson

Annonce:

Derudover kan man være på seniorpension i seks år, hvor man kun kan være på den nye Arne-pension i tre år.

- Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at det er nedslidte mennesker, som skal betale med deres pension og deres år på pension, for at man kan give skattelettelser til de suverænt rigeste og til selskabsejerne, som man også gør med den her regering, siger Mai Villadsen.

Pape ærgrer sig også

Hun er langt fra alene med kritikken. Også i den blå blok lyder der bekymring fra de konservatives Søren Pape Poulsen. Han ærgrer sig ligesom Mai Villadsen over, at dem på seniorpension går ned i ydelse, men også, at dem, der er på Arne-pension, i stedet går op.

I dag ligger Arne-pensionen på højest 13.740 kroner om måneden.

Annonce:

- Det er ærgerligt, den måde, man vil behandle nedslidte på. Når man afskaffer seniorpensionen, så går de mennesker, der havde en lægeerklæring på, at de ikke kan holde til at være på arbejdsmarkedet længere, betragteligt ned i ydelse. Og dem, der får Arne-pensionen, der ikke handler om nedslidning, de går op, siger han til Ekstra Bladet.

Foto: Jonas Olufson

Også hos Gigtforeningen er man bekymrede.

'Arne Plus er en klar forringelse. Det nye navn er rent spin. Reelt halverer SMV-regeringen det antal år, man kan få tidlig værdig tilbagetrækning,' skriver de på Twitter.