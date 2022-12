Raser over skrottet fridag: - Det mest sindssyge, jeg nogensinde har hørt

Fremover vil Store Bededag formentlig ikke længere være en helligdag, hvor danskerne kan holde fri med varme hveder.

Ifølge avisen Børsen vil Danmarks kommende regering bestående af partierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne nemlig sløjfe Store Bededag som helligdag for at øge arbejdsudbuddet.

Men det er den helt forkerte vej at gå, mener Enhedslistens politiske leder, Mai Villadsen, der har erklæret, at hendes parti nu er i opposition til regeringen.

- Jeg synes simpelthen, det er under alt kritik, at helt almindelige hårdtarbejdende danskere nu skal betale for, at selskabsskattelettelser og topskattelettelser er det, den her regering drømmer om at lave. Det er simpelthen så skævt, som det overhovedet kan blive.

- Det må jeg godt nok sige, det er en elendig start for helt almindelige danskere i den her regering, siger Mai Villadsen.

Annonce:

Hun tilføjer, at hun ikke mener, det er en god måde at øge arbejdsudbuddet på.

- Det skal ske på en retfærdig måde, og det her er da bund uretfærdigt. Det er rystende, lyder det fra Mai Villadsen.

Det mest sindssyge

En nærmest enslydende kritik lyder fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

- Det er det mest sindssyge, jeg nogensinde har hørt. At man begynder at pille ved de danske helligdage, tordner Morten Messerschmidt og fortsætter:

- Det er et udtryk for hyperliberalisme.

- Hvis det øger arbejdsudbuddet, er det så ikke en god ting?

- Det vil det jo også gøre, hvis du afskaffer julen. Så det synes jeg ikke er et argument. Der er en grænse for, hvor meget man kan effektivisere og rationalisere uden at ramme den danske folkesjæl, og her synes jeg, at man er inde og røre ved noget.

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Annonce:

Har været i fare før

Det er ikke første gang, at Store Bededag som helligdag har været i fare. Allerede i 2010 foreslog Radikale Venstre at afskaffe Store Bededag, og under den daværende S-R-SF-regering kom forslaget for alvor på bordet for at øge arbejdsudbuddet.

Da forslaget var fremme dengang, forventede man, at det ville øge skatteindtægterne med to milliarder kroner årligt.

Planerne smuldrede dog, da de blev sendt over til arbejdsmarkedets parter.