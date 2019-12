Raser over Vermunds 'perker': - Tag det tilbage!

- Hej, jeg ringer i forbindelse med den her dokumentar ’Vermund og kampen om højrefløjen’.

- Ja.

- Hvor du kommer med en lidt uheldig udtalelse, hvor du kalder en, der kører forbi, en perker. Man forstår ikke sammenhængen, men du kalder en for perker, og en af de andre retter på dig og siger udlænding.

- Hvordan har du det med, at det er blevet vist?

- Det har jeg det fint nok med, jeg er ikke så politisk korrekt, det har de fleste nok erfaret.

- Hvorfor bruger du ordet perker, som jo er kendt som et nedsættende ord?



- Det ved jeg ikke, altså jeg kunne også sige perle. Det er sådan en. Jeg bruger det egentlig kun, når det er sådan en. Altså lige der var det sådan en typisk stor, hvid limousine med typiske indvandrere. Ja, altså, anderledes kultur, der fejrer tingene på deres måde, og jeg tænker, hvad skulle jeg sige ellers?



- Ja, måske udlænding, som en af dine kollegaer sagde?

- Jeg ved ikke, om personen er udlænding, vedkommende kunne jo godt være dansk. Altså 'perker' kalder de sig jo også selv, det synes jeg egentlig ikke er ... Ja, jeg ved ikke. Det tror jeg ikke, at jeg har det store problem med.

- Så du fortryder det ikke overhovedet? Jeg fortolker måske også lidt her, men det ser ud, som om du prøver at sluge dit ord efterfølgende.



- Nej, jeg tror mere, jeg har en pressemand, der står ved siden af mig - der bare synes, at det siger man ikke.

- Så det var mest, fordi han stod der?



-Jamen, ja, jeg er jo ikke ... Jeg siger tingene, som de er, og det er der jo nogle, der indimellem slår sig på.

- Sikandar fra Alternativet er kommet med et lille vredesudbrud, kan man vel kalde det, oven på den hændelse der. Han siger at sagen med Thiesen, der lige er blevet dømt for æreskrænkelse, oven i din udtalelse der, signalerer, at Nye Borgerlige og Stram Kurs er et fedt, og at I burde slå jer sammen. Hvad har du at sige til det?



- Altså normalt synes jeg ikke, Sikandar er så sart. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Prøv at hør her, det danske sprog er fyldt med gloser, som vi bruger i vores hverdag, og det der med, at man skal gå rundt og passe på med, hvad man siger, det, synes jeg, er noget pjat. Lad os nu kalde tingene, hvad de er. Er man en neger, så er man neger, hvis man er indvandrer, så er man indvandrer, hvis man er perker, så er man perker.

- For mig er det en term, jeg bruger om et specielt segment eller en speciel type af mennesker med en baggrund og en kultur, som... Ja, det ville være langt at forklare med andet end det. Altså helt seriøst virkelig, at perk … Nej, altså jeg tror virkelig bare, det er et forsøg på at virkelig lidt frelst og lidt korrekt.



- Men som jeg sagde før, er det jo et ord ligesom neger eller nigger, der bliver brugt nedsættende over for folk. Hvordan tolker du selv ordet? Du mener ikke, det er nedsættende eller hvad?

- Nej, det gør jeg egentlig ikke, altså jeg ved, der er flere, som jeg kender, som har mellemøstlig baggrund og kalder sig selv for perker, hvor jeg så siger ej, du er da ikke perker - perker det er noget andet. Men det er jo, fordi der er forskellige fornemmelser af, hvad en perker er, men altså perker er jo noget, mange med mellemøstlig baggrund kalder sig selv. Som nok er lidt i sjov. Altså jeg vil jo heller ikke. Jeg tror, man skal lade være med at gå og blive så stødt af, at vi går og bruger de danske ord eller sprog forskelligt.

- Nu siger du, man fortolker det forskelligt. Hvad er perker for dig?



- Jamen lige det der, det var sådan noget med meget bling bling, som jeg husker det. Altså jeg ved ikke engang, om det var et bryllup, eller hvad det var. Men det var meget typisk mellemøstligt udseende. Jeg tror, som jeg husker det, var det et bryllup, men du må ikke hænge mig op på det. Men det plejer at være det der lidt ekstra bling bling, hvor der er fuld skrald på, og det var jo også en limousine, som bare er noget andet, end den måde vi fejrer et bryllup på.

- Så er det et ord, du stadig vil bruge fremover?

- Ja altså, jeg laver ikke om på mig selv af hensyn til hverken Sikandar eller nogen andre. Jeg siger neger, når jeg siger neger, og jeg siger perker, når jeg siger perker. Det har jeg det sådan set fint med.