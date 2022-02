Rasler med sablen

Morten Messerschmidt kræver ro efter dagens møde. Han indrømmer at have hugget en hæl og kappet en tå i spørgsmålet om Pia Kjærsgaard

Når dagens gruppemøde i Dansk Folkeparti er slut, så skal skænderierne forstumme.

Ellers vanker der.

Morten Messerschmidt forsøger nu at true sin oprørske partifæller til tavshed i offentligheden.

Det sker inden et afgørende gruppemøde, hvor folketingsgruppens gruppebetyrelse ventes at falde på plads.

- Der er et meget klart mandat fra årsmødet. At intern kritik skal rettes internt, siger Morten Messerschmidt på ved ind til mødet.

- Så hvis kritikken fotsætter efter gruppemødet, hvad sker der så?

- Så vil der selvfølgelig være en sanktion. Vi er nødt til at sikre, at man på den ene side kan rette kritik af mig og andre gruppemedlemmer - men at det selvfølgelig foregår internt.

- Så hvis Liselott Blixt, Marie Krarup eller andre fortsætter kritikken, så kan de blive smidt ud?

- Der har du meget mere fantasi end jeg har. Derfor tror jeg, det bliver helt hypotetisk.

Allerede inden mødet står det klart, at Pia Kjærsgaard ikke er en del af formandens indstilling til en ny gruppebestyrelse.

Morten Messerschmidt har ikke fordelt poster efter lejre i partiet. Foto: Jonas Olufson

Men Morten Messerschmidt afviser at tale om at splittelsen i paritet, har haft en indflydelse.

- Vi har ikke valgt nogen fra lejre i folketingsgruppen.

- Vi vil have et parti, der er i samklang med sig selv. Der må alle klippe en tå og hugge en hæl.

- Hvorfor ikke bare indrømme, at du har givet dig på det spørgsmål (om Pia Kjærsgaard, red.)?

- Jeg kommer ikke til at være for stolt til at sige, jeg har givet mig på nogen spørgsmål. Sådan er det i politik.

- Hun er ikke med i din indstilling, så du har vel givet dig?

- Det tager vi om et lille øjeblik, siger Morten Messerschmidt.

Messerschmidt dropper Pia i DF-ledelsen

Drama før møde: Kræver afstemning om DF-ledelse

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om situationen i Dansk Folkeparti i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app.