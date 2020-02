Rasmus Nordqvist stopper som politisk ordfører i Alternativet.

Det oplyser han på Facebook.

Rasmus Nordqvist stillede op som politisk leder for partiet, men medlemmerne valgte i stedet at pege på Josephine Fock.

I forbindelse med valget sendte Josephine Fock ellers en særlig tak til netop Rasmus Nordqvist, som hun håbede at få et tæt samarbejde med fremover.

I kølvandet på valget har Nordqvist dog altså valgt at træde tilbage fra den centrale post, fordi han ikke vil 'optage en plads, som naturligvis altid vil kræve et tæt samarbejde med den politiske leder'.

- Jeg har i går meddelt resten af folketingsgruppen, at jeg ikke ønsker at forsætte som politisk ordfører. Jeg vil i stedet koncentrere mig om mine ordførerskaber, som herunder klima, Europa og finanspolitik, skriver han på Facebook.

- Jeg stillede op til posten som politisk leder med et tydeligt projekt og en ny retning for Alternativet. Det som jeg mente og stadig mener ville være bedst for Alternativet og for Danmark. Det er jeg selvfølgelig ked af ikke lykkedes at skaffe den fornødne opbakning til, lyder det fra Rasmus Nordqvist.

Alternativets nye leder, Josephine Fock, sidder i modsætning til Rasmus Nordqvist ikke selv i Folketinget.

Josephine Fock siger selv, at hun 'har meget stor forståelse' for Nordqvists beslutning.

