Rasmus Prehn skal skilles

Rasmus Prehn, der er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, har sammen med sin kone, Heidi Linnemann Prehn, valgt, at parret skal flytte hver for sig.

Det skriver ministeren på sin Facebook-profil.

'Som flere af jer allerede ved, har Heidi og jeg valgt at flytte hver for sig.'

'Vi er efter mange overvejelser nået frem til den konklusion, at vores veje må skilles. Heldigvis som bedste venner og med enighed om at gøre vores absolut yderste for vores elskede børn,' skriver han i et opslag på det sociale medie.

Rasmus Prehn og Heidi Linnemann Prehn har børnene Nikoline, Liva og Oskar sammen.

'Børnene og vi har haft tid til at tale med vores nærmeste om situationen. Det er naturligvis stadig svært,' fortæller ministeren på Facebook.

Han oplyser desuden, at han siden maj har lejet en lejlighed i Dalgasgade i Aalborgs Vestby, og at han fremover vil have adresse her.

Ministeren ønsker ikke at fortælle offentligheden yderligere om beslutningen.