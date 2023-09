Reagerer efter shitstorm: - Jeg er rigtig ked af det

Nicolai Wammen (S) er kommet i modvind, efter han på et pressemøde gav ‘det specialiserede område’ skylden for kommune-besparelser

Der er gået damage control i Finansministeriet lørdag formiddag.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er ude og forsvare sig efter den shitstorm, han er røget i oven på regeringens præsentation af finanslovsudspillet torsdag i denne uge.

Ekstra Bladet beskrev tidligere på dagen, hvordan hundredvis - i skrivende stund op mod 800 - danskere har sendt harmdirrende reaktioner i retning af finansministeren, efter han forklarede, at kommunerne må spare pga. udgifterne til det specialiserede socialområde; altså personer med handicap og andre udfordringer.

I kæmpe shitstorm: - Undskyld vi er her

Annonce:

'Mange af jer reagerede på den del af pressemødet om finansloven, hvor jeg blev spurgt til kommunernes vanskelige økonomi, og hvor jeg svarede, at det blandt andet skyldes stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Jeg er rigtig ked af, at det at flere er blevet opfattet som en kritik af mennesker med handicap, og deres helt berettigede behov for gode tilbud', skriver Nicolai Wammen på Facebook som reaktion på kritikken.

'Det har på ingen måde været min hensigt. Det ville på ingen måde være rimeligt, og det er bestemt heller ikke udtryk for mine værdier eller holdninger. Jeg ved godt, hvor vigtige gode tilbud på det specialiserede område er for rigtig mange mennesker og deres pårørende. Det er en afgørende del af vores velfærdssamfund. Jeg er er derfor meget berørt over, at jeg har fået mig udtrykt på en måde, som efterlod mange med et andet billede.'

Fik en del af skylden

Det var under pressemødet torsdag med økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), hvor det specialiserede område fik en del af skylden for besparelserne:

Annonce:

- Kommunerne og de mennesker, der har ansvaret, gør en kæmpe indsats hver dag. Det gælder borgmestre og kommunalpolitikere. Det gælder de ansatte. Men de har også en svær opgave. Kommunerne er ligesom resten af Danmark blevet ramt hårdt af inflationen, som har gjort, at alt er blevet dyrere. Der er også store udgifter forbundet med det specialiserede sociale område, lød det fra Nicolai Wammen, som kaldte kommunernes besparelser på området for 'svære valg':

- Jeg har den allerstørste respekt for den opgave, kommunerne står med. Da vi lavede en aftale med dem tidligere på året, var det også en del af det, vi skrev sammen, at det er svære valg, de står overfor. Vi lavede en aftale, der tilførte milliardbeløb. Vi har efterfølgende, helt ekstraordinært, forleden meddelt, at vi, ønsker at afsætte en milliard mere samlet set til kommuner og regioner.