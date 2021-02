Reagerer på LA-forslag: Utilstedeligt

Et forslag om at lade ældre bedømme deres hjemmepleje møder stor kritik fra FOA-formand

Liberal Alliance vil give ældre borgere muligheden for at give deres hjemmehjælpere stjerner i et digitalt system.

Gode anmeldelser skal afføde bonus, så plejerne kan få op til ti procent mere i løn.

LA vil lade ældre give hjemmehjælpere karakter

Men det forslag har ingen gang på jord, hvis man spørger Mona Striib, der er formand i FOA, som er dem, der organiserer de kommunale hjemmeplejere.

- Man har overhovedet ikke forstået, hvad det er, medlemmerne leverer af velfærd. Det er helt utilstedeligt, siger hun.

- Jeg ved ikke, om Liberal Alliance forestiller sig en konkurrence, hvor man pludselig kan levere en anden velfærd end den, der er økonomi til.

Og hvis der er noget galt med plejen, så er et rating-system heller ikke løsningen.

- Hvis der sker et kulturskred på arbejdspladsen, skal der selvfølgelig tages hånd om det, men det her er ikke løsningen, siger Striib.

Veluddannet personale

Hun siger, at det er politikerne på Christiansborg, der sætter de økonomiske rammer for kvaliteten af den velfærd man leverer.

I stedet skal man ifølge Striib sørge for, at der er nok veluddannet personale, der har ressourcer og tid til at yde en god pleje for de ældre.

- Dem der får hjælp i dag, er nogle, der i den grad trænger til hjælp, og personalet gør deres bedste for at hjælpe dem.

Hun mener på ingen måde, at man kan bedømme offentlig pleje på samme måde, som man bedømmer en kulturoplevelse.

- Det er jo ikke som en restaurant, hvor man kan smide nogle drikkepenge, hvis man føler, man har fået en god service af en smilende tjener. Det her er alvor, siger hun.