Reagerer på Løkke-bog: Jeg er trist og ked af det

Den detroniserede næstformand i Venstre langer ud efter den lige så detroniserede formand i et opslag på Facebook.

- Det er ingen hemmelighed, at Lars og jeg har haft vores uenigheder.

- Alligevel er jeg trist og ked af det i dag, skriver Kristian Jensen som reaktion på Lars Løkkes ventede bog 'Om de fleste og det meste', som udkommer i morgen, mandag.

Men ud over at være godt og grundig nedtrykt, så langer Kristian Jensen altså også ud efter Lars Løkke:

- Det kan være svært at sige farvel til magten og de poster, man er blevet betroet. Det ved jeg selv - det skal man vænne sig til - men det ændrer ikke ved, at partiet altid er og skal være større end individet, uanset hvor højt til vejrs, man har været.

Se også: Ellemann: - Jeg gik ind i politik på grund af Lars

Lars Løkke Rasmussen lægger sig ud med den nuværende formand for Venstre, som Løkke selv måtte forlade chefstolen i for præcis et år siden. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Kristian Jensens reaktion kommer i kølvandet på flere interviews, Lars Løkke har givet i forbindelse med den nye bog, hvori han tager afstand fra den nuværende formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen.

Ny bog: Løkke og Ellemann på hård kollisionskurs

Til Jyllands-Posten har Lars Løkke Rasmussen forklaret, at han er lodret uenig i formandens strategi for at genvinde regeringsmagten.

Løkke slår fast, at det i hans øjne ikke giver mening alene at orientere sig mod de borgerlige partier i forsøget på at indtage statsministerkontoret igen. Helt modsat mener Ellemann, at det er udelukket at skulle danne regering sammen med de radikale.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, tog - som Kristian Jensen - i går afstand til Løkkes udmelding.

- Det er velkendt, at Lars (Løkke Rasmussen, red.) gerne ville lave en regering hen over midten. Det blev ikke til noget. Og Venstre har i dag en ny formand, som fra start har sat en klar borgerlig-liberal retning, som der er bred opbakning til i Venstre.

- Uanset parti er det altid svært at give slip som statsminister og formand, og jeg tror, man skal se Lars' udtalelser i den sammenhæng. Men det ændrer ikke på Venstres politik, skrev hun i en sms til Ekstra Bladet.

Se også: Venstre giver bitter Løkke kold skulder

Se også: Løkke i ny bog: Tilbudt penge for at gå

Se også: Løkke om partiledere: Corona-dværge