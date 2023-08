Reagerer på Prigozjins mulige død

Lars Løkke Rasmussen mener ikke, at man kan føle nogen lettelse over Wagner-bossens død

Onsdag døde Wagner-lederen, Jevgenij Prigozjin, efter alt dømme i et flystyrt over Rusland, og det får nu Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), til at reagere.

- Det er jo øjensynligt en ny udvikling, at man ikke bare falder ud ad et vindue eller ned ad trapper. Det tager vi med. Vi ved jo ikke mere om det, udtalte han på et pressemøde med regeringstoppen torsdag eftermiddag.

Dødsfaldet af Wagner-lederen har sat gang i flere spekulationer om, hvad dødsfaldet ville betyde for krigen i Ukraine.

Fortsat ukendt

Men selvom Jevgenij Prigozjin har stået i fronten for den brutale Wagner-gruppe, tror udenrigsministeren ikke, at det kommer til at sætte en stopper for krigens udvikling.

Annonce:

- Vores udfordring med Rusland er jo ikke personbåren. Det er jo ikke, fordi en leder af Wagner-gruppen er forsvundet, og så er der ikke et problem med Wagner-gruppen længere, udtalte Lars Løkke Rasmussen og fortsatte:

- Jeg tror ikke, at vi kan følge nogen lettelse. Det er ikke sådan, at vi kan tænke, 'væk var han', og så var det problem væk.

Det er endnu ikke blevet bekræftet, at Jevgenij Prigozjin rent faktisk er død, men russiske myndigheder har bekræftet, at Wagner-bossen var ombord på det nedstyrtede fly. På Wagner-gruppens telegram er de dog gået et skridt videre og har meldt ud, at deres leder er død.

USA's præsident, Joe Biden, kommenterede onsdag flystyrtet, hvor Wagner-lederen, Jevgenij Prigozjin, mistede livet. Her kom præsidenten også ind på, om han tror, Putin er indblandet. Se klippet her Biden om flystyrt: Der sker ikke meget, som Putin ikke står bag

Læs mere om sagen her:

Ekspert: Wagner-gruppen er færdig

Hvem var den 'mystiske' mand ombord på dødsfly?

Prigozjin dræbt: Drama inden flystyrt