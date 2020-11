Reality-'pjæk': Stikker til søs for skattekroner

Den tidligere statsminister gik på grund i Venstre, men nu stikker han til søs som skatteyderbetalt reality-stjerne.

Lars Løkke Rasmussen stævner ud fra Lanzarote i overmorgen, 26. november, hvor han de næste tre uger deltager i tv-programmet 'Over Atlanten'.

Mindst tre uger senere - afhængig af vind og vejr - lander den tidligere Venstre-formand i Caribien.

’Jeg har i lang tid gået med tanken om at tage en mental pause. Trække stikket og gå fuldstændig offline i en periode. Den mulighed har jeg fået nu’, siger Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Farvel arbejde, goddag løn

Den tidligere statsminister er stadig medlem af Folketinget, hvor han også sidder i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Her går bølgerne højt i øjeblikket med Corona, finanslov og valg i USA. Alligevel vinker Løkke farvel til demokratiets arbejde.

Den tidligere Venstre-formand beholder dog den fulde løn fra statens skattekiste, mens han har tænkt sig, at ’sidde og stirre på det uendelige hav og tænke over, hvad jeg skal med mit liv i de kommende år’.

Løkke i sejleroutfittet. Dplay og Kanal 5 sender for tredje gang seks kendte danskere ud på en sejltur tvæts over Atlanterhavet.

Venstre: Lars’ beslutning

Ekstra Bladet har spurgt Venstres gruppeformand, Karsten Lauritzen, om der kommer en suppleant i Folketinget i stedet for Lars Løkke Rasmussen, men det har ikke været muligt at få et svar.

’Lars er tidligere statsminister og formand. Han har været minister i Danmark i 14 år og ikke haft en normal uge. Han har valgt at deltage i et TV-program. Det er hans egen beslutning, og det har jeg på Lars’ initiativ haft en dialog med ham om, skriver Karsten Lauritzen i et skriftligt svar.

Det har derfor uvist, om der i det hele taget er brug for Lars Løkke Rasmussens mandat den næste måneds tid ifølge Venstre.

I andre tilfælde er det ellers kutyme at indkalde stedfortræder i Folketinget, når et medlem er væk i flere uger. For eksempel når Folketinget sender en delegation til FN's generalforsamling, der ligeledes varer tre uger og finder sted på den anden side af Atlanterhavet; nemlig i New York.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Ekstra indtægt?

Det er uvist, om Lars Løkke Rasmussen har lavet en aftale med produktionsselskabet om at deltage i tv-programmet mod betaling.

Discovery Network udtaler sig ikke ’om de individuelle aftaler med medvirkende’, lyder det i et skriftligt svar.

Lars Løkke Rasmussen skal krydse Atlanten sammen med TV-vært Felix Smith og Ditte Julie Jensen - kendt i Den Store Bagedyst', tv-kokken Umut Sakarya, skuespiller Johannes Nymark og den tidligere svømmer Sarah Bro.

Sådan kan Løkke score kassen Statsminister-Lars Statsminister-Lars optjener ret til fuld løn, når han ikke længere styrer landet. Det hedder eftervederlag. Foto: Finn Frandsen Privat-Lars Privat-Lars får derfor et eftervederlag på 1.574.372,83 kr. om året i to år, selvom han ikke er statsminister. Hvis privat-Lars tjener sine egne penge – udover statsminister-eftervederlaget – så bliver hver en krone modregnet. Opretter privat-Lars en virksomhed, så han bliver til firma-Lars, opstår dog et hul uden modregning. Foto: Jacob Ehrbahn Firma-Lars Der sker ingen modregning, hvis pengene bliver i virksomheden, og der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af indtægten. Firma-Lars kan derfor tjene penge til virksomheden og efter to år udbetale en stor løn til privat-Lars. På den måde kan privat-Lars både få en statsminister-løn og tjene penge ved siden af stik imod hensigten med loven. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Løkke ikke naget af samvittighed

Ekstra Bladet har stillet Lars Løkke Rasmussen en række spørgsmål om, hvor meget han bliver aflønnet for sin rejse tværs over Atlanterhavet midt i folketingsåret. Samt om, hvorvidt den tidligere statsminister bliver modregnet for indtægten i sit eftervederlag.

Det har Lars Løkke valgt ikke at svare på.

Den tidligere Venstre-formand fortæller dog til Ekstra Bladet, at han bestemt ikke har pletter på samvittigheden over at holde ’mental pause’ midt i folketingsåret for at sejle til Caribien.

’Jeg har været folketingsmedlem i 26 år, heraf de 14 som minister. Har aldrig haft en normal arbejdsuge eller adskilt arbejde og fritid, så er ikke naget af dårlig samvittighed ved at holde tre ugers pause i en situation, hvor både du og jeg ved, at mit parti – og det er en underdrivelse – ikke trækker de store veksler på mig,’ skriver Lars Løkke Rasmussen til Ekstra Bladet i en mail.

Enhedslisten: Pjækkeri

Lars Løkke Rasmussen sender et skidt signal ved at tage op mod en måned fri fra sit politiske arbejde for at sejle over Atlanterhavet midt i folketingssæsonen.

Det mener Enhedslistens demokratiordfører, Rosa Lund.

– Det er pjækkeri, siger Rosa Lund til Ekstra Bladet.

– Jeg synes, det er noget useriøst at sige, man vil holde ferie eller pause flere uger midt i folketingsåret. Det er helt fint at holde ferie. Men vi andre plejer at gøre det, når Folketinget holder pause. Og det gør vi ikke lige nu, siger Rosa Lund.

Ifølge Rosa Lund er det særligt problematisk, at Lars Løkke Rasmussen med sin tunge udenrigspolitiske erfaring som statsminister vælger at stikke til søs midt i en periode, hvor Udenrigspolitisk Nævn har meget at se til som følge af et kaotisk amerikansk præsidentvalg og en kommende Biden-administration samt en mink-skandale, der har skabt negative overskrifter om Danmark i mange lande.

– Jeg synes, det sender et rigtig skidt signal, at han tager væk. Han sidder i et meget centralt udvalg; og lige nu foregår der store, store ting på verdensplan. Det sender et signal om, at han ikke synes sit arbejde i bl.a. Udenrigspolitisk Nævn er vigtigt. Men det er vigtigt. Og der er så mange sager, som kræver høj fortrolighed. Så man kan ikke bare sådan lige erstattes.

Derudover påpeger Enhedslisten-profilen, at Lars Løkke Rasmussen er sømand for skatteydernes regning.

– Han deltager på skatteborgernes regning. Han får både sin folketingsløn og sit statsministereftervederlag, mens han er afsted på reality-tur, og resten af Folketinget stadig arbejder. Hvis han så også får løn fra programmet, så skal det satme modregnes i hans eftervederlag.