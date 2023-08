Rebeller afviser mistillid i K: Nu har en af dem fortrudt

Flere lokale politikere ærgrer sig over, at sagen om Pernille Weiss har skabt splittelse i partiet, men fastholder, at deres indstilling var nødvendig. En af underskriverne har dog sidenhen fortrudt

Det er ikke en mistillidserklæring til ledelsen hos Det Konservative Folkeparti, at ni lokale politikere har skrevet under på at indstille en spidskandidat til europaparlamentsvalget, som ledelsen vil have kylet ud.

Sådan lyder det fra flere af underskriverne, som Ekstra Bladet har talt med, og som støtter Pernille Weiss.

- Overhovedet ikke. Jeg er bare uenig. Det er ikke mistillid. Det er simpelthen ikke det samme, siger eksempelvis Jørgen Ravn Christensen, konservativt byrådsmedlem i Jammerbugt Kommune.

Ikke generel mistillid

- Men I har vel ikke tillid til ledelsens vurdering af sagen, når I går ud med det her?

- Nej, nej, men det er jo ikke en generel mistillid. Jeg er uenig i den måde, de har tacklet sagen på. Det synes jeg er forkert. Og det ved de godt, at jeg synes. Og det har de sådan set også respekt for. Og så har de selvfølgelig håbet, at vi havde ladet være med at gøre det her, men det kan vi ikke.

Jørgen Ravn Christensen uddyber, at han har valgt at støtte Pernille Weiss, fordi 'hun er dygtig', og fordi han mener, at hun er blevet 'dømt uden en retssag'.

Heidi Bundgaard, byrådsmedlem i Varde, skriver til Ekstra Bladet, at hun ikke ved, hvad der er op og ned - men:

'For mig handler det grundlæggende om ordentlighed - at ethvert medlem af partiet har ret til at blive indstillet - fremføre sin sag - og dermed få mulighed for at opnå stemmer nok til at blive opstillet. Partiets ledelses’ - politisk og organisatorisk - håndtering af sagen har jeg ingen kommentarer til. Men jeg er rigtig ærgerlig over, at sagen er endt som møgbeskidt vasketøj i pressen - det klæder ingen,' skriver hun.

Dokumenter viser anden side

Fra Iben Busch, der er konservativt byrådsmedlem på Bornholm, lyder det, at partiet har håndteret sagen 'lidt mindre skønt'.

- Det handler ikke om mistillid, det handler heller ikke om at skabe splid eller splittelse. På ingen måde. Det ønsker jeg ikke. Men jeg synes, at der mangler noget i den her sag, siger Iben Busch.

Hun mener, at partiets undersøgelse af Pernille Weiss har været mangelfuld.

- Jeg savner måske lidt, at man havde lavet en undersøgelse, som også omfattede de nuværende medarbejdere og måske inddrog noget af den dokumentation, der kunne være relevant. Jeg har haft adgang til nogle dokumenter, som måske også viser lidt den anden side af sagen, siger Iben Busch.

Hun afviser at uddybe dokumenternes indhold.

Hun har fortrudt

I alt står ni personer som underskrivere på indstillingen af Pernille Weiss, som er blevet sendt til de konservatives generalsekretær og organisationschef.

Men en af dem har siden fortrudt. Det drejer sig om Henriette Søvind, der er folketingskandidat for partiet på Bornholm. Hun fortæller, at hun fik nye oplysninger af en partikollega, og at det er det, der har fået hende til at skifte mening. Hun ønsker ikke at uddybe, hvad hun er blevet bekendt med.

- Jeg havde ikke rakt nok ud for at blive ved med at spørge dybt ind til det, for jeg har haft pissetravlt i min virksomhed. Men jeg har lært, at en anden gang er jeg nødt til at grave noget mere, siger hun.

Kunne ikke stå på mål

- Skulle du ikke bare have haft tillid til, at din partitop havde styr på det?

- Jo, det mener alle jo omkring mig, men det er svært.

- Jeg var bare nødt til at forholde mig til, at jeg ikke kunne stå på mål for det, hvis vi havde lavet en fejlvurdering. Jeg er altid bekymret for, om man kommer til at slagte et menneske uden det rigtige grundlag.

- Men det har jeg så fået belyst, og det synes jeg faktisk også var rart, siger Henriette Søvind.

Forslaget om at gøre Pernille Weiss til spidskandidat skal tages op på partiets landsråd til september.