Reddet af potteplante og to cykler

Hvidmalede gulve, fodpaneler, sprossede termoruder med rullegardiner, en indbygget reol, en fladskærm på et tv-bord, en sofa og malerier på væggene.

Ovenstående oplistning vil formentlig henlede de flestes tanker på en stue.

Ikke desto mindre er det dog alt sammen en del af interiøret i en særdeles omdiskuteret garage - sidenhen udhus - tilhørende planudvalgsformanden i Hørsholm Kommune, Jan H. Klit.

På trods af den iøjnefaldende indretning er bygningen dog ikke beboelse, men det, som den er opgivet som i det offentlige bygnings- og boligregister

Nemlig et 'udhus, som udelukkende anvendes til opbevaring af materiel'.

Det er i hvert fald konklusionen i en tilsynsrapport, som Hørsholm Kommune har udgivet i forlængelse af en længe ventet besigtigelse af udvalgsformandens grund.

Ekstra Bladet har i november afsløret, at Jan Klits garage ikke ligefrem er bilvenlig.

Først garage, så udhus

Besigtigelsen af Jan H. Klits garage sker, efter at Ekstra Bladet har afsløret, at den pågældende bygning ifølge en række kilder, der er kommet hos politikeren, i årevis har været anvendt som værelse for hans børn.

Jan H. Klit fik i 2009 tilladelse til at opføre bygningen, under påskud af at den skulle bruges til garage med plads til et eller to køretøjer.

Udhus med indbygget reol og gulvpaneler!

Da Ekstra Bladet for knap en måned siden konfronterede Jan H. Klit med det faktum, at kilder og billeder inde fra bygningen berettede om, at den i årevis reelt var blevet anvendt til beboelse, forsikrede han, at bygningen aldrig havde været anvendt til andet end netop garage.

Sådan så garagen ud indvendigt tilbage i 2014.

Alligevel ændrede han få dage senere selv de offentlige oplysninger på bygningen, så den i stedet nu var et udhus til opbevaring af materiel.

Og det bakker Hørsholm Kommune ham altså nu op i, at den er.

Ting på møblerne = ikke beboelse

Hørsholm Kommune baserer blandt andet sin afgørelse på, at bygningen 'ikke fremstår indrettet til beboelse', og at der ikke er ting, der ’ikke normalt opbevares i et udhus’ i bygningen.

Dette er et udhus med cykelparkering!

Derudover bemærker kommunen i sin rapport, at ’der er opmagasinering omkring og på møblerne, så det fremstår som udhus.’

Af rapporten fremgår det desuden, at kommunens tilsynsfolk ved tilsynet bemærkede, at der ikke er vvs-installationer i bygningen.

Ekstra Bladet har tidligere bragt et billede inde fra bygningen fra 2014, der viser et fuldt møbleret teenageværelse med figurspejl, klædeskab, gulvtæppe, sofa og seng.

Dette er ikke en beboelsesbygning med træterrasse, men et udhus!

I sin rapport understreger kommunen dog, at den som tilsynsmyndighed udelukkende har til opgave at dokumentere, hvad bygningen benyttes til på tidspunktet for besigtigelsen, og altså ikke hvad den tidligere har været anvendt til.

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Jan H. Klit om kommunens tilsyn og konklusion, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.