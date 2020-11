Redegørelse: Mette F. ikke advaret om lovbrud

Selvom embedsfolk vidste, at der var problemer med lovhjemmel i forhold til nedslagtningen af alle mink, så advarede de ikke regeringstoppen og Mette Frederiksen. De godkendte endda et talepapir, hvor Mette Frederiksen udstak en ordre om aflivningen af danske mink.

Det fremgår af den redegørelse om sagen, som netop er offentliggjort.

Fødevarestyrelsen advarede kort inden et altafgørende pressemøde om aflivningen af alle mink 4. november klokken 16 ministeriet om, at der var problemer med lovgrundlaget.

'Lidt senere på eftermiddagen – kort før pressemødet kl. 16.00 – sender Miljø- og Fødevareministeriet en mail til Justitsministeriet, hvoraf det fremgår, at Fødevarestyrelsen ønsker en kontakt til Justitsministeriet, fordi styrelsen ikke mener, at hjemlen kan udbredes til hele landet,' lyder det i redegørelsen.

Dermed fortalte regeringen befolkningen om den omfattende beslutning, selvom der i systemet var usikkerhed om lovhjemlen.

Sendte brev trods advarsel

Alligevel vælger Miljø- og Fødevareministeriets departement i minutterne efter – trods styrelsens forsøg på advarsel - at godkende Mette Frederiksens talepapir fremgår det af redegørelsen.’Statsministeriet sender udkast til statsministerens indledning til pressemødet til faktatjek i Justitsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Erhvervsministeriet. Indledningen cleares af de pågældende ministerier.’

Det står desuden klart, fremgår det af redegørelsen, at et meget afgørende brev blev udsendt til minkavlerne, selvom embedsfolkene vidste, at der var problemer med lovgrundlaget.

'Efter drøftelser med Miljø- og Fødevareministeriet torsdag den 5. november ved middagstid tilkendegiver Justitsministeriet først på eftermiddagen, at ministeriet ikke har grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareministeriets og Fødevarestyrelsens vurdering. På den baggrund er der enighed om, at der vil skulle tilvejebringes lovgivning med henblik på at kunne gennemtvinge aflivning af mink uden for de hidtidige smittezoner,' lyder det i redegørelsen.

Mandag 2. november Regeringen bliver om aftenen gjort opmærksom på en ny mink-analyse fra Statens Serum Institut (SSI). Heri lyder konklusionen: 'En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.'

Tirsdag 3. november Om aftenen er der møde i regeringens magtfulde koordinationsudvalg, hvor den nye analyse fra SSI er på dagsordenen. Det er på dette måde, at regeringen træffer beslutningen om, at alle mink i landet skal aflives. Hvorvidt dette overhovedet er lovligt, bliver angiveligt ikke drøftet på mødet.

Onsdag 4. november På et pressemøde kl. 16 leverer Mette Frederiksen det klokkeklare budskab til danskerne: Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark.

Fredag 6. november Kl. 22.02 udgår der en mail til alle minkavlere i landet. Afsenderen er Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen. I denne får minkavlerne konkrete anvisninger til aflivningen af deres dyr. De får bl.a. at vide, at der er bonus at hente ved hurtig aflivningen. Ordet 'skal' indgår 31 gange i mailen.

Søndag 8. november Fødevareminister Mogens Jensen må erkende, at regeringens slet ikke havde lovgivningen på sin side, da den beordrede alle mink aflivet. Over for Ekstra Bladet bemærker han: 'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud'.

Mandag 9. november Om aftenen rykker Mogens Jensen i flere medier ud med en beklagelse: 'Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger udenfor sikkerhedszonerne. Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage', skriver han til Ekstra Bladet.

Tirsdag 10. november I Folketingets spørgetime beklager Mette Frederiksen, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at udstede ordren om aflivningen af alle landets mink. Hun forklarer, at hun først blev orienteret om den manglende lovhjemmel søndag. Samme dag får minkavlerne en ny mail, hvor Fødevarestyrelsen beklager den tidligere udsendte ordre: 'Fødevarestyrelsen beklager meget, at det i brevet ikke fremgik, at der for raske minkfarme, der befinder sig længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning, var tale om en opfordring til aflivning hurtigst muligt af hensyn til folkesundheden,' skriver myndigheden til minkavlerne.

Onsdag 11. november I et samråd forklarer Mogens Jensen, at han først blev gjort opmærksom på den ulovlige mink-ordre i løbet af den foregående weekend. Præcis hvornår kan han ikke komme nærmere. Desuden forklarer han, at der vil blive udarbejdet en redegørelse om forløbet. Dennes forventes klar onsdag 18. november.

Tirsdag 17. november Ekstra Bladet afslører, at Mogens Jensens departement blev orienteret om den manglende lovhjemmel til aflivning af raske mink allerede i slutningen af september. Det var Fødevarestyrelsen, som skrev dette til ministeriet.