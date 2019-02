Ree ville købe TV2: Hyrede Ole Stephensen

Rigmanden var klar til at smide over en milliard kroner på bordet for en andel i den statslige tv-station, oplyser han i et interview

Milliardæren Karsten Ree ville sidste år købe sig ind i TV2. Han var klar til at smide et sted mellem en og to milliarder kroner, hvis et politisk flertal havde holdt fast i planerne om at sælge den statsejede tv-station.

Det oplyser han til Børsen fredag.

Karsten Ree fortæller samtidig, at han i en periode på nogle måneder havde hyret den nyligt afdøde, tidligere TV2-vært Ole Stephensen som konsulent på den mulige handel.

- Jeg arbejdede sammen med ham om at stikke slæberne ind hos TV2. Jeg betalte Ole lidt penge for at finde nogle ledende folk på TV2, vi mente, der var stærke nok til at drive det, siger Karsten Ree til avisen.

Rigmanden havde afsat et sted mellem en og to milliarder kroner til købet af tv-stationen. Salget blev i november 2016 en del af regeringsgrundlaget for VLAK-regeringen. Ved udgangen af 2018 skulle TV2 privatiseres. Senere blev planerne mindre ambitiøse, så blot 40 procent skulle sælges til en privat ejer - og blev altså til sidst trukket af bordet sidste sommer.

- Ole slog sine folder der nogle måneder ... indtil enhver kunne læse i avisen, at det var et no-go politisk, fortsætter Karsten Ree.

Ree tjente en formue på salget af den Blå Avis, mens han til gengæld satte et tocifret millionbeløb over styr på sit seneste medie-eventyr; ugebladet Tæt På, der lukkede efter cirka halvandet år.

Men hvis politikerne i løbet af de næste par sætter TV2 til salg, så er Karsten Ree stadig en mulig køber, oplyser han til Børsen.