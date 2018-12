Referat: Ville blokere dokumentar - Løkkes spindoktor pressede med DR-vært

Løkkes højre hånd skubbede den kendte DR-vært Ask Rostrup foran sig i forsøg på at påvirke tv-folk bag DR-dokumentar om statsministeren, viser mødereferat. Krævede mere tv-tid til sin chef

Ask Rostrup, DR's kendte nyhedsvært, blev brugt som det tunge skyts over for et tv-produktionsselskab af statsminister Lars Løkke Rasmussens spindoktor, Jacob Bruun.

Det viser et dramatisk referat af et møde mellem Statsministeriet og produktionsselskabet Nordisk Film TV. Ifølge referatet pressede Jacob Bruun folkene bag DR3-dokumentaren 'En ualmindelig hverdag' på, hvorfor de havde indskrænket den planlagte dokumentarserie på fire afsnit om Lars Løkke Rasmussen til blot en enkelt 35 minutter lang udsendelse.

'Uforstående'

Det fremgår bl.a., at Bruun skubbede Ask Rostrup foran sig og nægtede, at DR kunne få lov til at sende dokumentaren:

'Jacob Bruun nævner, at Statsministeriet har drøftet denne produktion med Ask Rostrup, og begge parter er uforstående over for, hvorfor produktionen i længere version (4 afsnit á 28:30) ikke kan udkomme på andre kanaler end DR3 og nævner eksempelvis DR1 eller DR2.'

Referatet, hvor Jacob Bruun angiveligt presser produktionsselskabet, som svarer igen, at udvidelsen af dokumentaren til fire afsnit ikke kan lade sig gøre.

Krævede mere tv-tid

Af mødereferatet fremgår også, at Statsministeriet arbejdede ihærdigt på at få hele udsendelsen standset. Blandt andet henviste Jacob Bruun til, at Nordisk Film TV skulle have forbrudt sig mod kontrakten og krævede mere tv-tid for hans chef, statsministeren.

'Afslutningsvis gentager Jacob Bruun og Sabrina Theil, at Statsministeriet ikke kan være medvirkende til udsendelse som programmet foreligger, da Statsministeriet indgik en aftale om 4 programmer og ikke 1 program'.

DR-værten Ask Rostrup vil ikke over for Ekstra Bladet diskutere sin snak med statsministerens spindoktor.

- Mine samtaler med ministres rådgivere opfatter jeg som fortrolige - og jeg vil derfor ikke referere fra dem. Indenfor den ramme vil jeg nøjes med at konstatere, at jeg ikke kan genkende udlægningen af vores snak.

Jacob Bruun: Henviser til mail

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra statsministerens særlige rådgiver, Jacob Bruun, til referatet.

Han afviser at kommentere sagen og henviser til en mail sendt fra Statsministeriet som reaktion på mødereferatet fra Nordisk Film TV. Her skriver Statsministeriets ledende pressesekretær Sabrina Theil, at ministeriet ikke mener, at referatet 'er retvisende'.

Det har ikke været muligt at få Jacob Bruun til at uddybe, hvilke dele af referatet, der ikke skulle være retvisende.

Kreativ direktør i Nordisk Film TV, Ulrik Chr. Jørgensen, bedyrer imidlertid over for Ekstra Bladet, at referatet er korrekt.

- Jeg kan kun sige, at det er et nøgternt referat, som vi har fremsendt, siger direktøren.

Skrappe krav fra Statsministeriet

Ekstra Bladet kunne i går beskrive, hvordan der var strenge krav fra Statsministeriet til folkene bag DR-dokumentaren under optagelserne.

Blandt andet kunne Statsministeriet kræve optagelser stoppet eller helt slettet. Det var ligeledes forbudt at filme Lars Løkke Rasmussen under hans rygepauser. Og den spindoktor Jacob Bruun forsøgte efter optagelserne at få ændret flere detaljer ved programmet, herunder at ordet 'magt' blev sagt for ofte, samt at en sekvens hvor Lars Løkke Rasmussen blev indkaldt til samråd om kvotekonge-sagen var taget med.

Begge dele fik lov at bestå i den endelige udgave, som blev sendt tidligere i december på DR3.