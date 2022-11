Regering før jul: Hvad er oddsene, Mette?

Mette Frederiksen afviser ikke regeringsforhandlinger, der strækker sig hen over juleferien

Forhandlingerne om en kommende regering kommer til at fortsætte i ugevis. Og muligvis helt ind i det nye år.

Sådan lyder meldingen fra fungerende statsminister og kongelig undersøger Mette Frederiksen (S), efter hun onsdag har afsluttet de foreløbigt sidste indledende forhandlingsmøder med Enhedslisten. Partiet er nu - indtil videre - ude af ligningen. Det samme er i øvrigt Alternativet, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne.

Kræver tillid og tid

- En regering skal være manøvredygtig, holdbar og skal løse danskernes problemer. Det kræver tillid i det interne samarbejde, og det kræver tid, siger Mette Frederiksen om den nye fase i forhandlingerne, der nu tages hul på.

- Derfor kan jeg allerede nu sige, at der vil være forhandlinger i hvert fald nogle uger endnu.

Ekstra Bladet har på pressemødet bedt Mette Frederiksen sætte odds på, om Danmark har en bred regering inden jul. Men den fungerende statsminister afslører, at det er komplet uvist, om vi for første gang i danmarkshistorien skal gå på juleferie efter et folketingsvalg uden en ny regering på plads.

- Uhh ... Sidst, jeg blev spurgt om noget lignende, lovede jeg brormand (Sverre Quists bror, Kaare Quist, DR, red.) at kunne komme til fodbold. Ej, jeg tør ikke oddse på, hvornår vi præcis er færdige. Jeg tror, at vi skal lægge til grund, at der er flere ugers forhandlinger foran os, lyder det fra den fungerende statsminister.

Spin-pressemøde

Ifølge forhandlingslederen er det derudover ikke i hendes optik sådan, at Enhedslisten er 'endeligt ude' af et spil om en kommende regering.

- Er det her pressemøde ikke lidt spin-agtigt, hvis du siger, at Enhedslisten ikke er endeligt ude? For du har jo stadig det røde flertal at lune dig med. Også efter juletid?

- Når jeg står her nu, er det, fordi jeg mener, at der kan laves en bred regering. Om det lykkes, kan jeg ikke sige endnu, men jeg tror på, at det kan lade sig gøre, siger Mette Frederiksen.

Ambitiøs udvikling

Den fungerende statsminister vil ikke sige konkret, hvilke af de syv partier, hun forhandler med, der skal indgå i den brede regering, som hun nu arbejder mere 'intensivt på'.

- Vi kan godt danne en bred regering i Danmark. Det kræver, at vi kan blive enige om det politiske indhold. Målet er ikke kun at samles om det allermest fundamentale, men også en ambitiøs og balanceret udvikling af vores samfund.

- Der er fra en række partier et oprigtigt ønske om at samarbejde på en ny og tættere måde, siger Frederiksen.

Har lagt Ellemanns sviner bag sig

Der er ingen nag og nid mellem Mette og Jakob, bedyrer Mette Frederiksen. Foto: Ida Marie Odgaard

Der blæser nye, mildere vinde i forholdet mellem partiformændene Mette Frederiksen (S) og Jakob Ellemann-Jensen (V).

Jakob Ellemann var ellers soleklar i sin udmelding, da han forud for valget slog fast, at han ikke 'stoler' på Mette Frederiksen.

Da Venstre nu er central forhandlingspartner i regeringsforhandlingerne - og Mette Frederiksen efter Venstre-landsmødet i weekenden nu 'kan se en bred regering for sig' - har Ekstra Bladet spurgt, om hun tror, Ellemann stoler på hende som regeringsleder.

Og den gamle sviner bærer hun ikke nag over, afslører hun.

- Jeg har været på Christiansborg i 21 år, og der er sagt meget gennem tiden. Der er ikke noget, der er sagt fra nogen kolleger, som jeg tager med ind i forhandlingslokalet.

- Jeg forhandler på et nyt stykke papir. Det er vores fælles opgave at se, om vi kan finde kompromiser, siger hun.

