Regering i koran-panik

Lars Løkke Rasmussen (M) forsvarede mandag regeringens plan om at indskrænke ytringsfriheden ved at forbyde koran-afbrændinger i et endnu ukendt omfang. Direkte adspurgt, om man dermed bøjer sig for den voldelige opstandelse i Mellemøsten, reagerede udenrigsministeren tydeligt irriteret

Regeringen har hverken noget konkret forslag - eller sågar en tidshorisont - for et indgreb mod koran-afbrændinger, viser det sig

I over en uge har koran-presset mod Danmark taget til i styrke.

Voldelige optøjer i flere mellemøstlige lande. Vilde krav fra Irak og Tyrkiet om at begrænse ytringsfriheden på de danske gader. Og senest et hastemøde blandt 57 muslimske regimer om sagen.

Og NU vil regeringen handle, siger de.

Eller rettere: De vil gøre et eller andet på et eller andet tidspunkt. Længere er man foreløbigt ikke nået.

Det står klart, efter at både udenrigs-, justits- og forsvarsministeren mandag holdt pressemøde foran Udenrigsministeriet efter et møde med Folketingets partier om koran-krisen.

Bliver som det bliver

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har i de seneste dage forsøgt alt muligt for at dæmpe de mellemøstlige gemytter. Han har 'fordømt' koran-afbrændinger. Han har opfordret til ro i de muslimske lande. Det har ikke hjulpet.

Og seneste skud på stammen er så at indføre en endnu ukendt begrænsning af retten til at håne religioner.

- Vi er kommet frem til, at det ikke kan være meningen, at man skal kunne skade Danmarks interesser for at stå på en ret om, at man gentagelsesvis chikanerer og forhåner fremmede stater, lød det fra justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Hvor konkret bliver det her forslag?

- Det bliver så konkret, som vi juridisk mener, det kan holde. Og derfor kan jeg heller ikke være meget præcis om det, fordi vi har ikke et færdigt forslag. Jeg har ikke noget tidsperspektiv for, hvornår det er færdigt, lød ministerens mildest talt elastiske svar.

Gang i 'et arbejde'

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) kunne ikke ligefrem hjælpe med yderligere detalje-rigdom:

- Det er ikke i overensstemmelse med Danmarks interesser i verden, hvis vi ikke vi finder en metode til at komme fri af det, vi har set, sagde han.

- Vi sætter nu gang i et arbejde med henblik på at lave en korrektion til den voldsomme udvidelse af ytringsfriheden, som man lavede i 2017 med fjernelsen af blasfemi-paragraffen.

Filosofisk Løkke

- Lars Løkke, havde vi stået her i dag, hvis demonstrationerne i Mellemøsten havde været fredelige?

- Alt, hvad man gør, gør man i interaktion med andre mennesker og resten af verden, lød det små-filosofisk fra Løkke. Han fortsatte:

- Og hvis hele verden var lige så ligeglad med, at en eller anden tosse brændte en koran af, så kan det da godt være, at vi ikke …

- Du bøjer dig for volden?

- Det er ikke at bøje sig for noget. Det er at aflæse virkeligheden, og hvordan Danmark sætter sig bedst. Det er derfor, man har regeringer. Det er derfor, at denne her regering har sagt, at vi ikke bare skal sidde og vente på, at det her kan eksplodere. Det ville ikke være i Danmarks interesse, sagde Lars Løkke.