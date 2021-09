Regering vil have færre love - men fortryder ingen af sine egne

- Jeg tror, at det vil være klogt at reducere antallet af lovforslag, som vi skal behandle.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i sidste måned til Politiken, da hun - som så mange andre statsministre før hende - gjorde sig til bannerfører for at muge ud i love og regler.

Historisk set har det været uendelig meget lettere sagt end gjort.

Så for at teste regeringens vilje til at lave færre love - og dermed bestemme mindre - har Ekstra Bladet bedt en række ministre pege på, hvilke af deres egne love, som man dybest set ikke havde behøvet, og som man uden videre kan afskaffe igen.

Mette Frederiksen er en mester i at tage afstand fra ting, hun selv er en del af, lyder det fra Joachim B. Olsen. Joachim B. Olsen kalder Mette Frederiksens snak om færre love for et blufnummer.

Enig med Mette

Men hverken udlændingeminister Mathias Tesfaye, socialministre Astrid Krag, justitsminister Nick Hækkerup eller statsministeren selv kan give eksempler på love, som de har lavet i denne valgperiode, som man kunne have skrottet.

- Jeg er enig med statsministeren, skriver Astrid Krag i en mail til Ekstra Bladet med henvisning til Mette Frederiksens interview i Politiken.

- Det er et langt, sejt træk at ændre, men vores klare ambition er at flytte kulturen med færre lovforslag, skriver hun uden at nævne et konkret eksempel på en overflødig lov fra hendes egen tid som minister.

Samme melding kommer fra Mathias Tesfaye:

- Jeg deler statsministerens opfattelse af, at der er brug for en kulturændring på Christiansborg, så vi fremadrettet får sænket tempoet, skriver han.

Intet overflødigt

Statsministeriet henviser blot til interviewet, hvor der ingen konkrete eksempler er, og fra justitsminister Nick Hækkerup lyder det:

- Jeg har ikke fremsat overflødige lovforslag, men der er brug for, at Folketinget og regeringen i fællesskab arbejder for at sænke tempoet fremadrettet.

Det er dog lykkedes Ekstra Bladet at finde en socialdemokrat, der peger på noget konkret, nemlig partiets beskæftigelsesordfører, Henrik Møller.

I podcasten 'Ingen Kommentarer' blev han spurgt, om han har spottet en overflødig lov siden valget, som man kan skære væk.

- Jeg har ikke et eller andet konkret bud på det, men der bliver i hvert fald lavet mange love.

For meget petitesse

- Hvad med loven om dobbelt straf for corona-relaterede forbrydelser, som blandt andet kom i stand efter, at der var stjålet håndsprit på hospitaler.

- Den kan man sige, at den er forhåbentlig overflødig nu.

- Men skulle man aldrig have lavet den?

- Det ved jeg ikke. Det har jo noget med den situation, man var i, hvor man var helt oppe i det røde felt, så den kan man diskutere. Men det virkede jo voldsomt i forhold til noget håndsprit. Det handler om, hvor langt man skal gå ned i petitessen, ikke?

- Gik man for langt ned i petitessen?

- Ja, det gjorde man nok, siger Henrik Møller.